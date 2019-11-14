　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

力勸土耳其「放棄俄羅斯S-400系統」　川普：帶來非常嚴重挑戰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普（Donald Trump）在白宮會晤土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段（圖左）與美國總統川普握手。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

正值眾議院發起彈劾調查公開聽證會之際，美國總統川普（Donald Trump）13日在白宮會晤土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan），雙方討論土國購買俄羅斯S-400飛彈防禦系統的問題；川普認為這帶來非常嚴重的挑戰，期盼未來可以解決爭議。

《路透社》報導，川普13日敦促艾爾段，放棄購買俄國的飛彈防禦系統，這是「非常嚴重的挑戰」。他在聯合新聞發布會表示，「土耳其取得俄羅斯複雜的軍事設備，比如S-400，給我們帶來一些非常嚴重的挑戰，我們一直在討論這個問題。」

兩人都未具體說明，他們如何克服多項日益加劇的分歧，包括敘利亞政策以及土國購入俄國軍事系統。記者會結束幾分鐘後，白宮發布措辭較強硬的聲明指出，「為了在其他領域獲得進展，我們必須解決涉及土耳其購買俄羅斯S-400防空系統的問題，加強我們的防禦關係，這非常重要。」

川普表示，已要求國務卿、外交部長與各自的國安顧問立刻解決S-400相關問題。艾爾段則說，兩國若想克服困難，只能透過對話來處理，「我們同意在關係中翻開新的一頁。」

事實上，針對購買S-400系統一事，美土兩國一直存有爭議；美方堅稱這並不是適合北約的防禦，也對美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司所生產的F-35戰機帶來威脅

土耳其已擺脫美國的制裁威脅，並於7月開始接受首批S-400系統。美國為了懲罰土國的行為，則禁止向該國出售F-35戰機。不過，川普此次在白宮會晤艾爾段，他表面仍是保持友好，還說自己是土國總統的超級粉絲，雙方會面精彩且富有成效。

►土耳其堅持與俄談判「SU-35戰機軍購」　不顧華府反對「反正已經很多衝突」

►巴格達迪妻子抓到了！　土耳其「一周捕4親信」艾爾段酸川普：愛用媒體宣傳

ET快訊
三代同堂4殞命！屏東民宅失火　爸抱女兒陳屍神明廳…祖父母宣告
妻做試管嬰兒猝死　教授花200萬「冰屍14年」：對司法絕望
父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪」2hrs賺100元：怕被
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

51歲凍齡美貌太驚人！飯島直子被譽「90年代治癒女神」　明石家現場求婚

力勸土耳其「放棄俄羅斯S-400系統」　川普：帶來非常嚴重挑戰

川普：彈劾聽證會「就是個笑話」！週四加碼公布另一通話內容

關鍵證人首爆料：川普詢問烏克蘭調查拜登進度「他很關心」

歐盟：香港1124選舉是「重要民主與自由訊號」　應如期舉行

《華爾街日報》：美中貿易協商因「農產品採購問題」遇到障礙

彈劾案首場「公開聽證會」開始！　川普怒：川黑去讀通話紀錄

士兵開槍清場！示威者中彈後傷重不治　黎巴嫩抗爭首起

進浴室突生產！孩子掉出來才知「自己已懷孕」　激瘦模特兒傻了

控告蘇格蘭破壞高球場風水屢告屢敗 川普認賠877萬

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

51歲凍齡美貌太驚人！飯島直子被譽「90年代治癒女神」　明石家現場求婚

力勸土耳其「放棄俄羅斯S-400系統」　川普：帶來非常嚴重挑戰

川普：彈劾聽證會「就是個笑話」！週四加碼公布另一通話內容

關鍵證人首爆料：川普詢問烏克蘭調查拜登進度「他很關心」

歐盟：香港1124選舉是「重要民主與自由訊號」　應如期舉行

《華爾街日報》：美中貿易協商因「農產品採購問題」遇到障礙

彈劾案首場「公開聽證會」開始！　川普怒：川黑去讀通話紀錄

士兵開槍清場！示威者中彈後傷重不治　黎巴嫩抗爭首起

進浴室突生產！孩子掉出來才知「自己已懷孕」　激瘦模特兒傻了

控告蘇格蘭破壞高球場風水屢告屢敗 川普認賠877萬

外送員送餐風險高3保障不可少　還有車險「營業機車附加條款」更安心

校園成戰場　澳門教育局呼籲在港學生「提高警惕注意安全」

小孩也有關節炎！紅腫、熱痛「持續6周↑」再拖恐終身殘廢

51歲凍齡美貌太驚人！飯島直子被譽「90年代治癒女神」　明石家現場求婚

港籍父女來台住飯店竟喝到「加料瓶裝水」　飯店致歉：前房客加酒進去

林鄭月娥急召內閣謀對策！傳「宵禁+提升武力」成選項

圖多！野生上原亞衣台灣拍古裝照　現林安泰古厝「衣服滑落」白嫩肌被看光

20年前交往林心如「一封傳真斬斷雙林戀」　林志穎爆分手原因

讚秋山翔吾市場最好外野手　響尾蛇、藍鳥都想簽

12強／張奕秀與媽媽愛的抱抱　表達滿滿感動和驕傲

國際熱門新聞

印尼男大生炸彈捆身　警總前自爆

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

激瘦模特兒突生產　孩子掉出才知「已經懷孕」

威尼斯53年最大洪災　水位接近2公尺

39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民

他抽電子煙肺部「滿是疤痕」　慘遭換掉雙肺！

他拍「人狗激戰噁爛片」　天真傳給FB好友求＋1

14歲娶21歲美嬌娘　4000網友戰翻

貓貓上不了飛機　俄男找「縮小版的牠」偷掉包

冷氣從8樓掉落　砸中嬰兒車內童

彈劾時間到　美眾院首公開聽證會

韓媒：張奕的指叉球比「千葉怪風」還可怕

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

士兵開槍清場　示威者中彈後不治

更多熱門

相關新聞

川普怒批彈劾聽證會「是個笑話」

川普怒批彈劾聽證會「是個笑話」

美國國會今日進行第一場針對總統川普「通烏門」的彈劾調查聽證會，與此同時，川普在白宮會晤土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）。他先是在聽證會開始前表示自己「太忙沒空看」，之後他又強調，整場聽證會就是個笑話。

證人爆料：川普問烏克蘭調查拜登進度

證人爆料：川普問烏克蘭調查拜登進度

華爾街日報：農產採購問題阻美中協商

華爾街日報：農產採購問題阻美中協商

加薩220枚火箭彈狂轟！以國炫耀：鐵穹攔9成

加薩220枚火箭彈狂轟！以國炫耀：鐵穹攔9成

彈劾時間到　美眾院首公開聽證會

彈劾時間到　美眾院首公開聽證會

關鍵字：

川普艾爾段S-400軍武北美要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

印尼男大生炸彈捆身　警總前自爆

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

李威悼許瑋倫！連12年不忘「11月13日」　

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

女友買多功能月曆！他淚嘆：人生變黑白

更多

最夯影音

更多
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面