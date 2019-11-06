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土耳其堅持與俄談判「SU-35戰機軍購」　不顧華府反對「反正已經很多衝突」

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▲▼ 蘇愷35戰機,蘇愷35,SU-35,2017年11月13日俄羅斯蘇愷35戰機在阿拉伯聯合大公國舉辦的杜拜航空展表演。（圖／達志影像／美聯社）

▲即使遭到華府反對，土耳其堅持蘇愷35（SU-35）的軍購談判。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

土耳其總統府「安全與外交政策委員會」表示，如果最終的評估認為軍購SU-35是最佳的方案，即使會影響與美國的關係，土耳其還是會下訂單，委員會成員之一的古尼（Nurin Atesoglu Guney）聲稱，「軍購SU-35是否會使美土關係進一步惡化？的確如此，可是我們又能怎麼辦呢？我們現在有許多與美國衝突的問題，所以件事也沒那麼重要」。

▲▼F-35A。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲土耳其是F-35的研發國之一，但是因為S-400事件，被美國逐出軍購名單。（圖／翻攝自美國空軍官網）

根據俄媒《衛星通訊社》報導，土耳其國防工業部秘書處消息人士10月底稱，安卡拉和莫斯科持續對軍購SU-35議題進行談判，但還沒有具體的結論。古尼指出，土耳其是幫助美國完成F-35隱形戰機計畫的一份子，但在軍購S-400防空飛彈系統之後就遭到驅逐，「我們確定土耳其人民支持軍購S-400，美國也不是唯一的軍火供應國，市場上還有其他的供應國，例如俄羅斯」。

古尼解釋，土耳其軍購的最終考量，取決於戰機科技、共同生產、最優惠價格等考量，「我們的最終決定，將反映存在於全球市場中經濟競爭的現實，這才是我們生活的世界」。

在今年9月初，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）一起參觀莫斯科航空展，艾爾段當時表示對軍購SU-57隱形戰機感到興趣，但隨後普丁卻表示，他們正在討論軍購SU-35的問題。

SU-35是蘇霍伊設計局研發的四代半重型戰鬥機，具有遠程、多用途、空優、打擊等特性，2014年開始服役，最大速度2.00馬赫，主要武裝包括R-60短程空對空飛彈、R-27中程空對空飛彈、Kh-15A中程空對艦飛彈、Kh-55空射巡弋飛彈等等。

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