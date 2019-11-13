吳哥哭完「變邱毅」！藍不分區立委名單「過關全程內幕」曝光　中常委怒走人

圖文／鏡週刊

國民黨不分區立委名單今（13日）提報中常會，但黨主席吳敦義卻因排名一事，上午在中央黨部外與支持者相擁哭成淚人兒。據了解，吳敦義原安排自列不分區立委第8名，引起黨內反彈聲浪後，經黨中央微調退至第10名，至於第8則改由「衝車大將軍」前立委邱毅取代。

據了解，吳敦義原安排自列在不分區立委第8名的安全名單內，象徵政治組第1，替藍營衝票，但消息傳出後，引發黨內中生代一連串砲轟反對，更有部分人士揚言逼宮。為此，今早黨中央進行微調，將吳往後退至第10名，第8名則由邱毅取代。

對於這份不分區立委名單，據指出，多數中常委在下午中常會上均提出質疑，有人甚至當場向吳敦義嗆聲，直言吳應排在安全名單之外、約第14名左右，更有身兼立委參選人的中常委挑明的說「這份不分區名單會讓我們很辛苦。」另也有人針對勞工、客家等代表，人選排名過於後段提出質疑。

據指出，反對的中常委在會上開罵近1小時，讓會議一度中斷，中場休息近30分鐘。會議停擺後，一群中常委直奔主席台，將吳敦義團團包圍，輪番向吳表達對這份名單的建議以及不滿。

好不容易恢復開會之後，據了解，會上依舊砲聲隆隆，有中常委終於按耐不住，直接表明「我不替這份名單背書」，接著當場退席抗議。過沒多久，吳敦義就當場裁示「那就這樣吧」，原封不動通過該份不分區立委名單，宣布散會。

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