吳哥哭完「變邱毅」！藍不分區立委名單「過關全程內幕」曝光　中常委怒走人

圖文／鏡週刊
國民黨不分區立委名單今（13日）提報中常會，但黨主席吳敦義卻因排名一事，上午在中央黨部外與支持者相擁哭成淚人兒。據了解，吳敦義原安排自列不分區立委第8名，引起黨內反彈聲浪後，經黨中央微調退至第10名，至於第8則改由「衝車大將軍」前立委邱毅取代。
據了解，吳敦義原安排自列在不分區立委第8名的安全名單內，象徵政治組第1，替藍營衝票，但消息傳出後，引發黨內中生代一連串砲轟反對，更有部分人士揚言逼宮。為此，今早黨中央進行微調，將吳往後退至第10名，第8名則由邱毅取代。
對於這份不分區立委名單，據指出，多數中常委在下午中常會上均提出質疑，有人甚至當場向吳敦義嗆聲，直言吳應排在安全名單之外、約第14名左右，更有身兼立委參選人的中常委挑明的說「這份不分區名單會讓我們很辛苦。」另也有人針對勞工、客家等代表，人選排名過於後段提出質疑。
據指出，反對的中常委在會上開罵近1小時，讓會議一度中斷，中場休息近30分鐘。會議停擺後，一群中常委直奔主席台，將吳敦義團團包圍，輪番向吳表達對這份名單的建議以及不滿。
好不容易恢復開會之後，據了解，會上依舊砲聲隆隆，有中常委終於按耐不住，直接表明「我不替這份名單背書」，接著當場退席抗議。過沒多久，吳敦義就當場裁示「那就這樣吧」，原封不動通過該份不分區立委名單，宣布散會。
- 前警大教授葉毓蘭
- 國民黨立委曾銘宗
- 前立委李貴敏
- 退將吳斯懷
- 前立委鄭麗文
- 全國農田水利會長林文瑞
- 學者李玉嬋
- 前立委邱毅
- 屏東縣黨部主委廖婉汝
- 黨主席吳敦義
- 台南市黨部主委謝龍介
- 救國團主任葛永光妻子車宜靜
- 台商溫玉霞
- 前立委翁重鈞
- 中常委張育美
- 前總統發言人陳以信
- 前立委吳光訓之女吳怡玎
- 中常委李德維
- 桃園新住民文化交流協會理事長牛春茹
- 中常委曾文培
- 台北榮總護理部主任王桂芸
- 中常委范成連
- 中常委侯佳齡
- 警政署督察室前主任耿繼文
- 台灣勞工總工會理事長王裕文
- 會計師邱素蘭
- 前立委張慶忠之子張智倫
- 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭
- 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕
- 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章
- 廣播媒體人許謹如
- 台心醫院執行院長謝瀛華
- 台大護理系榮譽教授黃璉華
- 前行政院東部聯合服務中心副執行長林有志
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