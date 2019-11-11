逛公園就有35K爽入袋！　「月休10天」超優待遇掀討論　他親揭真實工作內容

▲臉書出現一則逛公園月薪最高35K的徵才資訊。圖為大安森林公園。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者黃可昀／綜合報導

一名網友日前滑臉書時，看到一則徵才資訊，月休10天、薪水33K至35K，看起來是很合理的待遇，但接著往下看，工作內容竟寫著「逛公園」，而且還必須具備機車駕照，讓他很好奇這到底是什麼工作，具體內容又是什麼？

原PO在PTT表示，他在臉書社團「打工達人 CANDY 短期正兼職 日領周領」看到一位陳先生貼出徵才文，應徵資格必須是55歲以下男性、具備機車駕照，如果是「上兵役畢」更加分，地點位在南港、松山或是信義。最吸引他的還是工作內容「逛公園」，聽起來沒有難度又輕鬆，在公園散散步就有3萬5000元入袋，令他不禁懷疑，真的有這麼好的事嗎？

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▲其實夜間機巡保全員必須具備良好體能才做得來。（圖／翻攝自PTT）



網友紛紛表示，「就公園保全吧」、「保安吧」，還有人說可能是工時很長，所以待遇才比較好，「如果一天巡邏12小時呢？從早到晚曬太陽，還覺得輕鬆嗎？」甚至有人猜測，該不會是非法工作才這麼好賺吧，「逛公園，順便幫忙帶東西給某些人」、「詐騙集團車手？」

由於貼文引發不少網友留言討論，於是原PO就在底下解答，其實逛公園的意思是「北市府公園處夜間機巡保全員」，和一般保全不太一樣，「大樓保全是住戶在管你，這是管民眾」，負責勸導違規者或違停騎士，還得接受1999勤務中心調度，所以才會要求最好是「上兵役」。

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