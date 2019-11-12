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遊日本「狂聊5巨雷」你就死定了　達人搖頭：沒素養…連問薪水都GG

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網搜小組／劉維榛報導

不少人到日本留學打工，若想留下好印象，有哪些是初次見面絕對不可聊的地雷呢？日本YouTuber分享，絕對不可以問「你薪水多少？你房子多少？」小心人緣都被嚇跑。

「跟日本人談這個，你就死定了！」「Iku老師」在臉書笑稱，日本人生性龜毛，若與日本友人初次見面，千萬不能提起5件事，包括宗教、政治、天皇、薪水跟女優，其中薪水也包含房價、存款等，恐會讓對方認為「很沒素養！」

▲日本妹,女友（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

請繼續往下閱讀...

▲與日本朋友聊天，千萬別提起薪水！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

宗教

「你是信什麼？」Iku老師提醒，初次見面千萬別談這個話題，因為日本人很怕煩麻，很怕自己的想法跟別人不一樣，一旦陷入難以回答的處境，想必雙方都尷尬無語。

政治

就像在台灣一樣，若跟不認識的人說到政黨，一旦兩方理念不同可能會吵起來。Iku老師說，在日本談政治很不禮貌，對方會認為「你是很複雜的人，離我遠一點！」當然也並非不能談，Iku老師建議，要把握一個原則，不要從「你」開始講比較好。

天皇

Iku老師表示，天皇就跟政治屬同樣敏感話題，畢竟有支持的一派，也有反對的民眾，為避免引起爭端，難以收場，老話一句「千萬不要談比較好！」

薪水

「有關錢的問題都不要提比較好！」Iku老師透露，講錢會讓人覺得你沒素養，「俗啦～你就俗啦！」就連房價是多少？存款有多少都不可以，「只是好奇心也不行」，Iku老師笑稱，因為好奇心更可怕。

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▲▼遊日本「狂聊5巨雷」你就死定了　達人搖頭：沒素養…連問房價都GG（圖／Iku老師／Ikulaoshi授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼遊日本「狂聊5巨雷」你就死定了　達人搖頭：沒素養…連問房價都GG（圖／Iku老師／Ikulaoshi授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲女優話題也要小心！（圖／Iku老師／Ikulaoshi授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

女優

儘管日本色情產業NO.1，但Iku老師笑虧，並非等於每位日本人思想都很開放，最常遇到台灣人會問「你最喜歡的AV女優是誰？」他提醒，若真的想聊，可趁大家酒酣耳熱時，再大聊一波！

►生火了！連我媽都用到發光

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