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地方放話「慈庸不做選民服務」　卓冠廷護妻：她不喬標案、不喬工程

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▲卓冠廷辭官全力輔選妻子洪慈庸。（圖／洪慈庸競總提供）

▲卓冠廷辭官後，馬上投入地方拜訪行程。（圖／洪慈庸競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

選戰剩下最後2個月，前交通部長辦公室主任卓冠廷辭官，回到台中全力輔選妻子洪慈庸連任立委，11日展開密集拜訪行程及會議，他表示，地方傳言「慈庸不做選民服務」，只說對一半，因為洪不喬標案、不喬工程等涉及不當利益的「服務」，在選戰最後，他將擔任洪慈庸的分身，分進合擊爭取選民的認同。

▲卓冠廷辭官全力輔選妻子洪慈庸。（圖／洪慈庸競總提供）

卓冠廷昨天在臉書上公布辭職後，今天早上先到總部開會，接著到潭子區拜會福仁里長游豐瑋，適逢農曆10月15日，卓也前往三界公公園福德祠開香祈福，與鄉親親切互動，並立即接獲陳情，前往附近路口了解道路交通問題。

▲卓冠廷辭官全力輔選妻子洪慈庸。（圖／洪慈庸競總提供）

▲卓冠廷到土地公拜拜，和鄉親互動熱絡。

卓提到，洪慈庸扮演非常稱職的立法委員角色，不管是在法案的表現上，還是地方建設成績，都是有目共睹，從以前的時代力量到現在無黨籍，只能用抽籤方式決定委員會，因此3年多的時間，她待過4個不同委員會，拿到5次評鑑優秀立委，非常不簡單。

針對有人在地方放話「慈庸不做選民服務」，卓說，這只說對了一半，因為洪慈庸是「不喬標案、不喬工程、不喬利益」等濫用立委職權涉及不當利益的「服務」，他肯定她的辛苦，最後這段時間辭職併肩作戰，希望一起爭取選民的認同。

卓說，上周五向林佳龍部長提出辭職決定，獲得林的支持，因為林也覺得夫妻應該一條心，選戰最後能做的事情，就是真的要讓人民感動。

針對台中市副市長楊瓊瓔遲未表態參選，甚至外傳有可能帶職參選？卓冠廷也回應，在台灣的歷史上，沒有任何一個副市長帶職參選，侯友宜當時擔任副市長，決定要參選市長時也是辭職，很多民代在政黨推薦後，也會辭職投入競選，他認為，選民都會期待楊瓊瓔是全心投入選舉的。

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