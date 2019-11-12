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花博「2億國寶」變廢墟！策展人吳書原痛罵台中市府詐欺　7張現照曝光

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▲▼花博「2億國寶」變廢墟！策展人痛罵台中市府詐欺　7張現照曝光。（圖／翻攝吳書原臉書）

▲花博「2億國寶」變廢墟！策展人痛罵台中市府詐欺。（圖／翻攝吳書原臉書，下同）

記者許力方／綜合報導

花博化為烏有？立委洪慈庸怒批，台中燈會選址在花博場地，但自花博閉幕後，后里森林園區就被放生，雜草叢生。地景策展人吳書原眼睜睜見作品成一片荒地，也氣得發文指控，盧市府浪費2億元的公帑，將當初設計台灣原生種、特有種等世界級得獎藝術作品，一夕間變廢墟。

吳書原10日透過臉書發文怒批，才剛把IFLA大獎捧回台灣，結果台中市府卻將世界陽明的得獎作品化為烏有！他指控，盧市府浪費公帑，當初花費2億元，集合台灣原生種、特有種和建築師、藝術家等心血，卻一夕間變成廢墟，甚至比他剛進場布展時更慘，「世界級評審頒獎給一個『根本不存在的作品』，這是詐欺了吧？」

▲▼花博「2億國寶」變廢墟！策展人痛罵台中市府詐欺　7張現照曝光。（圖／翻攝吳書原臉書）

▲▼花博「2億國寶」變廢墟！策展人痛罵台中市府詐欺　7張現照曝光。（圖／翻攝吳書原臉書）

▲▼花博「2億國寶」變廢墟！策展人痛罵台中市府詐欺　7張現照曝光。（圖／翻攝吳書原臉書）

▲▼花博「2億國寶」變廢墟！策展人痛罵台中市府詐欺　7張現照曝光。（圖／翻攝吳書原臉書）

▲▼花博「2億國寶」變廢墟！策展人痛罵台中市府詐欺　7張現照曝光。（圖／翻攝吳書原臉書）

吳書原曝光的7張現況照中，原本生機盎然的「聆聽花開的聲音」大型裝置藝術，附近草木如今已經乾枯，黃綠交錯、雜草叢生，猶如一片廢墟。網友紛紛心痛留言「好像劫後餘生的感覺」、「真的讓人無言心痛啊」、「哀傷，一片生機全枯萎」、「國際大笑話」、「好遺憾，想念他的美麗」、「看了生氣又難過」。

無黨籍立委洪慈庸也轉發文章，痛罵盧秀燕市府放生花博園區，自從閉幕後就緊閉至今，讓后里森林園區雜草叢生，「能不能對花博、后里、抱回國際獎項的地景展覽、策展團隊多一點尊重？」就算是為了明年的台中燈會做準備，也沒道理躺在那裡大半年。

對此，台中市府建設局說明，花博森林園區當初規劃時就盡量保留完整原始林相風貌，例如4口之家、滯洪池內濕地水生植物、森林市集小屋周邊植栽等，目前都仍保有原太，延續花博策展精神，但近日氣候乾燥，將會加強澆灌園區內草木維護，至於「聆聽花開的聲音」是燈會主燈區，將配合觀光局規劃，進行整地，後續交由交通部進場策布。

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！

▼花博「聆聽花開的聲音」大型裝置藝術展覽時生意盎然。（圖／資料照）

▲▼花博「2億國寶」變廢墟！策展人痛罵台中市府詐欺　7張現照曝光。（圖／台中市政府）

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