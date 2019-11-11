中火允諾生煤降到1260萬噸　中市府：還差156萬噸！將重罰2千萬

▲台中市副市長楊瓊瓔要求中火落實減煤量，否則依法重罰。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

立法院經濟委員會多名立委11日考察台中火力發電廠，台中市副市長楊瓊瓔代表市長盧秀燕出席，針對台電簡報規劃明年生煤用量降至1260萬噸一事，台中市政府表達強烈遺憾，並且要求應降至1104萬噸，而非1260萬噸，如果明年1月25日前未落實，依法最高可開罰2千萬元。

▲多名立委上午前往台中火力發電廠考察。

立法院召委陳超明、立委沈智慧、陳曼麗等人，上午考察中火汙染改善與發電機組規劃，副市長楊瓊瓔、市議員楊正中、李中、顏莉敏、黃馨慧、吳瓊華等人也到場關心。

台電簡報時指出，中火將以生煤許可量為基準，從2千1百萬噸減煤4成，因此估計明年可降至1260萬噸以下。

環保局強調，市府在2016年1月26日公布施行台中市生煤自治條例，明定是以「生煤用量」為減煤4成計算基準，如果從中火近年最高用量1839萬噸的4成計算，中火應該降至1104萬噸，而不是中火所說的1260萬噸，兩者還差了156萬噸，市府已函文提醒台電應遵守規定，明年1月25日前，落實該有的噸數，否則最高可開罰2千萬元。

「不要再打烏賊戰！」楊瓊瓔以非常沉痛的心情說明，她質疑台電遭查獲廢水超標後，既然現在可不排放廢水進行改善，過去為何要排放，現在才做根本來不及，她更指出，中火遭查獲廢水7次超標，若非市府查獲，現在汙水恐源源不絕、持續排放，這叫市民情何以勘，強調中火「汙染就是汙染」，與用電無關。

楊強調，今年10月1日，中央環評審查小組已通過中火新增2部燃氣機組，將在12月送大會審查，此事就連立法院經濟委員會的立委都不知情，為了捍衛市民健康，市府絕對會有作為，不僅將藉生煤條例嚴格要求台電減煤4成，每日更會監控汙染排放，若違規將立即開罰，絕不寬貸。

另外，有關台電提到中部地區今年截至10月底，有81%天數需依賴北部與南部電廠跨區支援供電，市府譴責中火蓄意誤導，中火近期多部機組停機，主要是為改善廢水超標，不得已所做出的替代措施，並非自主友善降載。

環保局也指出，近2年通霄、大林、林口陸續有燃氣複循環機組與超超臨界燃煤機組加入運轉發電，估計所增加發電量足以取代中火將近一半的發電量，足以填補中火減煤的電力缺口，甚至總統蔡英文及經濟部長沈榮津也曾在10月份公開指出「台灣已不缺電」，因此希望中火落實「減煤4成、汰舊換新」原則，否則市府絕不妥協。

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