《你的名字》女主角配音員遭恐嚇　動漫迷貼文：我要把妳心臟挖出

▲沈姓男子因不滿傅姓女配音員在他喜愛動漫角色中的配音，氣得到她粉專貼文恐嚇，要她退出配音界。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／高雄報導

沈姓男子因不滿台灣知名配音員傅姓女子在動漫「從零的開始的異世界生活」中某角色的配音，竟氣到跑去傅女粉絲專頁貼文，「我要把妳的心臟挖出來」、「我會一直找妳麻煩！直到妳退出配音界為止」等恐嚇言語。橋頭地院依恐嚇危害安全罪，判沈男拘役10日，得易科罰金1萬元。

據判決，動漫迷沈男3月20日晚上10點半看完動漫「從零的開始的異世界生活」後，因不滿台灣知名配音員傅姓女子在動漫中某角色的配音，一氣之下竟用手機登入臉書，在傅女的粉絲專頁內貼文，「我要把妳的心臟挖出來」、「我會一直找妳麻煩！直到妳退出配音界為止」、「妳最好關閉妳的fb要不然妳就死定了」等極端恐嚇言語。傅女看到後心裡相當害怕，因深怕自己會遭遇不測，馬上向警方報案。

沈男到案後承認所有恐嚇言論皆出於他。法官審理時認為沈男僅因不滿傅女的配音，就這樣不經思考、以不理性方式到傅女所經營的臉書粉絲頁表達不滿，行為實在不可取，但考量他過去無前科紀錄，又兼衡他還患有腦性麻痺併重度肢障，將他依違反恐嚇危害安全罪，判拘役10日，得易科罰金1萬元。

據了解，傅女為台灣一線女配音員，作品多元豐富，包括「美少女戰士」、「魔導少年」、「櫻桃小丸子」等，不僅多部知名動畫電影中皆有她出現，許多日韓戲劇也都有她的「聲影」存在，像近期超紅的日本動畫「你的名字」女主角，也是由她來獨挑大樑擔綱配音。

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