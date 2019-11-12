叫外送...一開盒驚見「台式炒披薩」！大型車禍現場網掉下巴：油門踩100吧

▲披薩翻成這樣實在太狂啦！（圖／翻攝自靠北ubereats）

記者張嘉晏／綜合報導

叫外送固然方便，不過外送員趕時間，消費者難免會碰上「食物走鐘」的插曲。一名網友就抱怨道，自己日前叫了披薩，想不到開盒後，慘不忍睹的「車禍現場」直接映入眼簾，讓他超傻眼，網友們也都不敢相信怎麼會慘成這樣。

「現在外送pizza都這麼狂嗎？」有消費者投稿一張照片到臉書「靠北ubereats」，原來他日前叫了披薩外送，沒想到一開盒，眼前的慘況讓他傻眼至極。

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只見原本圓形的披薩已經被擠成一坨不規則狀的物體，部分披薩還直接翻車「面朝下」，紙盒上更是黏了不少配料和起司，讓人一秒食慾全失。

▲外送員騎到時速100嗎？（圖／翻攝自靠北ubereats）

對此粉專小編也在文末備註，推測該外送員應該是沒有使用大保溫袋，才會出現如此景象，而底下也有網友表示「這一看就知道塞腳踏墊的」、「八成斜放」。

其他人則是感到相當不可思議，「用大包裝湯汁灑出我能理解，但披薩也能翻成這樣，到底是怎麼送的」、「你點的是蔥抓餅不是披薩」、「披薩太冷了，要擠在一起互相取暖」、「回報餐點毀損，申請退款」、「油門踩100送的吧」。

此外，留言之中還有專業外送員跳出來表示，接到這種大盒披薩的訂單真的會很頭大，因為披薩容易滑動，保溫袋的隔板必須要平放，還要拿其他東西塞滿空隙防止披薩亂跑。他也提醒，騎車轉彎時若減少傾斜角度，情況應該會好很多。

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