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桃園報修路燈電話是空號？　局長議堂撥打也不通！

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▲桃園報修路燈電話竟是空號　

▲工務局長賴宇亭當場撥打報修專線電話，卻是空號。(圖／劉安祺提供)

記者楊淑媛／桃園報導

燈亮、路平、溝清是民眾對生活環境的基本要求，但桃園市所有路燈今年起移撥市政府工務局養護工程處管理後，燈桿上報修電話因仍張貼舊有電話，致民眾發現路燈不亮了，竟通報無門，市議員劉安祺7日在市政總質詢時，要求工務局長賴宇亭當場撥打，果真是空號！

賴宇亭回稱，燈桿上有QR code可以掃瞄通報處理，引起劉安祺不悅，怒嗆「你當我是吃素的」，乾脆請市民直接打電話給局長好了？

▲桃園報修路燈電話竟是空號　

▲工務局長賴宇亭當場撥打報修專線電話，卻是空號。(圖／劉安祺提供)

桃園市全市路燈，從今年起全部交由桃園市政府養工處管理，但養工處接管後，卻沒有同時將管轄單位及報修電話更正，現在的燈桿上面有兩個燈號牌，區公所一個，市政府一個，其中區公所的報修專線0800321608卻是空號，劉安祺請工務局長賴宇亭當場撥打並擴音，結果發出「您撥打的電話是空號」聲音？

劉安祺不滿表示，有市民發現路燈不亮，撥打區公所的的報修專線電話是空號，但同一個路燈桿，市政府的報修專線卻是空白，沒有號碼，讓民眾通報無門？而以往只需要向區公所報修就可以，現在歸市府管後沒有報修專線就算了，原來區公所的燈號牌也不拆除，民眾搞不清楚，撥打原來的報修專線又是空號！

劉安祺抨擊，路燈報修，不要說24小時，有時候2周都修不好，這只是一個很小的事件，但是如果流程不明確，一件簡單的事還要經過層層關卡，真的是非常的不便民又毫無效率、觀感不佳，那處理其他更棘手的案件不是更難如登天，如此給民眾觀感怎麼會好？他請工務局內部作業SOP要明確，能簡化盡量簡化，創造更便民的服務流程。

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