新任台南警局長鐵腕執行「安居緝毒」　逮64藥頭31人收押

▲台南市警局長周幼偉到任後，鐵腕嚴厲執行「安居緝毒」專案，查緝成果斐然，讓市民有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

警政署與高檢署於7月22日到8月5日，整合全國檢警調、憲兵、海巡及關務6大緝毒系統，啟動安居緝毒專案，新任台南市警局長周幼偉，於安居專案實施首日上任，立即指示所屬務必全力配合執行，在警方鐵腕查緝下成果斐然，讓市民有感。

周幼偉局長指示，以「販毒者據為販賣毒品之大樓與社區」為首要目標，另同步將「犯罪組織及幫派涉毒地點」、「群聚施用毒品地點」、「青少年易遭引誘聚集施用地點」、「毒品交易熱點」等涉毒熱點列為查察標的，以保障民眾居住安寧，強化社會安全網之建構。

在15天專案中，市警局與檢察機關合作，祭出152張搜索票威力掃蕩，深入社區鄰里，共計查獲毒品案143件145人，其中逮捕藥頭64人、獲檢察官聲押37人、法院裁定羈押31人，起出逾25公斤的各級毒品，並藉由掃蕩毒品人口，起獲改造槍枝4枝、子彈26顆等證物，另於安居專案啟動前，獲民眾友善通報網建功，循線溯源於轄區破獲安非他命製毒工廠，有效發揮打擊藥頭力道、阻止台南市民遭受「毒」害。

此外，為了確實掃蕩隱藏在社區中易涉毒場所，周幼偉局長要求所屬各單位針對「肅槍」、「掃毒」及「反黑」等當前治安重點工作，執行「封城安居掃蕩 鐵腕行動專案」，規劃聯合擴大臨檢掃蕩勤務，針對易涉毒熱點有計畫性、步驟性清查、臨檢、巡邏、盤查，阻斷毒品交易通路，提升掃毒見警率；並要求各分局應會同目的事業主管機關，組成「聯合稽查小組」，如有違反各該目的事業法令、「毒品危害防制條例」第31條之1或自治條例情事，由主管機關進行裁處，全面掃除轄區涉毒營業場所。藉由落實「第三方警政」有效掃蕩犯罪潛藏於商業處所，不容許衍變為治安死角，以有效阻斷犯罪擴散管道。

本次查緝行動中，查獲17瓶飄飄丸、近2500包毒品咖啡包等新興毒品，周幼偉局長呼籲青少年，暑假期間從事休閒活動，出入娛樂場所要提高警覺、勿飲用來路不明的飲料，拿到旁人給的飲料或沖泡包時，若品牌沒見過、有破損或重新包裝過的痕跡，都不建議食用。若有藥頭兜售或是朋友邀約使用娛樂性藥物時，一定要表明態度，堅決拒絕，以免誤觸「毒」網，警方強調，未來這幾天還有數件毒品案要執行，將以鐵腕瓦解社區毒瘤，解決民眾的痛苦。

此外，為提升毒品檢驗量能，市警局全台首創與台南市衛生局檢驗中心合作，委驗毒品犯嫌之尿液鑑驗，未來並陸續委驗新興類毒品尿液、毒品鑑驗工作，並採購手持式拉曼分析儀，為實務同仁提供現場毒品篩檢的利器，期望能透過跨局處合作，共同打擊毒品犯罪，實現「安全大台南、宜居好府城」的願景。