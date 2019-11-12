每台斤2萬元！2019宜蘭有機「茶王」出爐　大同鄉林立偉榮獲

▲2019宜蘭有機「茶王」出爐！大同鄉林立偉（上圖右3）榮獲。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2019宜蘭有機「茶王」出爐！由大同鄉林立偉榮獲，另在12日有機茶分級評鑑激烈競賽中的金質獎由礁溪鄉賴審、礁溪鄉塗天賜、大同鄉林立偉獲得；優質獎則是礁溪鄉賴審、三星鄉黃子誠、三星鄉謝朝陽、冬山鄉游正福、冬山鄉林文德、冬山鄉陳金生、冬山鄉李訓義。得獎者獲宜蘭縣長林姿妙表揚。

邁入第3屆的2019年宜蘭縣「宜蘭有機茶」分級評鑑，共有大同鄉、三星鄉、冬山鄉及礁溪鄉等10位具有有機驗證資格的茶農參與分級評鑑，由農委會茶業改良場文山分場分場長蘇彥碩帶領的評審團隊，以各茶農參賽茶品的香氣、茶樣外觀、水色及滋味等品質條件，評選出各個獎項。





宜蘭農業處指出，為提升「宜蘭有機茶」品牌形象，建立分級品質評選，厚植有機茶葉產銷人才、發展健康農業，促進栽培技術與品質的增進，鼓勵茶農持續有機耕作拓展穩定的收益，已連續3年舉辦「宜蘭有機茶」分級評鑑。



「宜蘭有機茶」品質級別建議售價，宜蘭有機茶王：每台斤2萬元；有機茶金質獎：每台斤6千元；宜蘭有機茶優質獎：每台斤3千600元。



宜蘭有機茶銷售方式及管道：消費者可透由各茶區輔導農會洽詢各鄉鎮優有機茶戶之購茶資訊，冬山鄉農會03-9594025；；三星地區農會03-9893170轉41；礁溪鄉農會03-9882033轉110。

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