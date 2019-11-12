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台灣首座商業規模離岸風場啟用　每年供電12.8萬戶家庭

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▲安能亞太將參與Energy Taiwan國際智慧能源週 分享離岸風電開發與運維技術。（圖／安能亞太提供）

▲台灣首座商業規模離岸風場啟用。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

台灣首座離岸風場海洋風電今（12）日在苗栗龍鳳漁港正式啟用，海洋風電（Formosa1）第二階段20支容量共120MW風機今年10月已經全數安裝完成，經過240小時的試運轉之後，預計今年底進入商業運轉，實現2025年完成5.7GW裝置容量的目標。

海洋風電由沃旭能源、JERA、麥格理綠投資集團、上緯共同開發，為台灣首座離岸風電示範風場，總裝置容量為128ＭＷ，預計每年能為12.8萬戶家庭提供乾淨能源，並減少超過24萬5600噸的碳排放量，風場第一階段2支4MW風機已在2016年安裝完成，第二階段20支共120ＭＷ則是今年10月安裝完畢。

請繼續往下閱讀...

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，海洋風店不僅是台灣第一個示範計畫，也是第一個商業規模的離岸風場，每座風機的重量約900頓、葉片長度為75公尺、風機高達182公尺，相當於50層樓的高度。

柏森文表示，風場用於運輸與建造大型船舶就超過10艘，穿越超過10萬海里的海洋，這些船隻的行近距離相當於環繞地球將近7圈，鋼結構使用約3萬噸鋼料，並強調這是離岸風電歷史性的一刻，讓海洋風電成為台灣離岸風電產業的基石。

JERA株式會社社長小野田聰表示，JERA旗下擁有日本半數的火力發電設備，並在台灣與在地企業共同營運三座火力發電廠，面對台灣政府展開能源轉型政策，JERA將與開發團隊一起協力，確保海洋風店安全並穩定商轉，為台灣潔淨能源貢獻。

麥格理綠投資集團全球負責人MarK Dooley表示，麥格理綠投資集團在台灣的離岸風電團隊，憑藉深厚的工程技術和財務背景協助完成海洋風電，這是國際最佳實踐的絕佳展示，並結合在地的專業知識和人才，真正地實現一個世界一流的發展項目。

上緯總經理詹明仁表示，上緯2010年投入離岸風電開發，今天很驕傲地將第一座離岸風場Formosa1交給台灣，未來上緯仍將以葉片材料專業供應商的角色，深入風電產業國際供應鏈，向國際證明台灣企業已具備規模離岸風電的開發能力。

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