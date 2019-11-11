　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

愛一直都在！苗栗記者廖志坤車禍身亡　23年頒近千萬助清寒學子　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲廖志坤基金會23年來幫助清寒學子近千萬元獎助學金，今年更頒發79萬元，共96人受惠。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲廖志坤基金會23年來幫助清寒學子近千萬元獎助學金，今年更頒發79萬元，共96名學生受惠。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

因一場車禍而失去生命的前苗栗縣記者廖志坤，其家人為了化悲憤為大愛，成立了「廖志坤文教基金會」，10日在頭份市公所中正堂，頒發107年度獎助學金給與清寒優秀學生，共計有96位學子受獎。縣長徐耀昌也蒞臨會場親自表揚，勉勵他們專心向學、奮發向上，將來在社會發光發熱再來回饋社會，讓愛繼續延續下去。

廖志坤生前是聯合報派駐苗栗中港溪地區記者，工作認真敬業、待人真誠善良，曾獲選為聯合報模範記者，並曾在一次的採訪中受前總統李登輝讚譽其追根究柢的從業精神。23年前，廖志坤在南庄採訪途中車禍殉職，其母親張秋子、大舅周恆和，將車禍賠償金湊足250萬成立了廖志坤文教基金會，並利用孳息設立獎助學金，繼續關懷他熱愛的中港溪3鄉鎮（南庄、頭份、三灣），幫助國中以上優秀清寒學生完成學業。

▲廖志坤文教基金會也感念社會各界熱心公益，才能讓將助學金得以持續發放。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲廖志坤文教基金會也感念社會各界熱心公益，才能讓將助學金得以持續發放。（圖／記者黃孟珍翻攝）

執行長周恆和表示，2019年申請與獲頒獎學金共有138人，並有96人符合資格，將頒贈國中5000元、高中大學每人10000元的獎助學金，共計79萬元，在人數與總金額都是往年最高紀錄。周恆和也說，其實基金會孳息隨著低利率時代早已不足支應，幸虧熱心公益人士捐獻，才讓獎學金得以持續發放，並強調即便資金拮据，基金會還是會努力籌措善款，繼續幫助需要的孩子與家庭完成學業。

兼任基金會董事長的縣長徐耀昌指出，感謝廖志坤基金會行善23年，已發放千萬元的獎學金並幫助無數家庭與學子，幫助孩子們專心完成學業，成為社會有用之才，也期盼孩子們將來在社會發光發熱之時，能夠懷著感恩的心回饋社會，讓愛永遠延續。

►點我超越韓國愉快體驗

►救援大霸尖山高山症女子　苗栗消防300公里「往返8小時」累翻

►影／好冷創新低溫！苗栗今晨11.7度「變天轉雨時間曝」　熱帶擾動可能生成

►南台灣購物天后喬幼駕500萬名車南北趕場　遇天雨打滑失控驚爆車禍

ET快訊
銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」
12強／台墨大戰先發名單！王柏融重回第3棒　郭嚴文首度出賽
師生戀變滅門血案！熊熊月租8000住凶宅　房東叮囑：這扇門別
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

愛一直都在！苗栗記者廖志坤車禍身亡　23年頒近千萬助清寒學子　

重機駕駛暗夜遭逼車　行車紀錄器作證　警方開罰逼車男

國民黨2020不分區立委　「桃園陸配」牛春茹力爭

加強學童毒品防制觀念　三峽警前進校園宣導反毒及婦幼安全

三峽警分局長攜手紡正協會贈5萬　助新北青少棒弱勢學子

新北衛生保健績優志工表揚　葉純純榮獲「特殊貢獻獎」

4機車行經油污路面慘滑　監視器「緝兇」查獲漏油大客車

新北玄天上帝文化祭　全台300神尊遶境五股蘆洲祈福

曾窮困無法升學　蘆洲里長林宏典發宏願將資收物變百萬獎助學金

韓國瑜+葉壽山+周佳琪屏東婦女後援會11日成立　李佳芬到場

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

傑哥不要！明星海龜製造假車禍　 摸到秒噴30萬...潛水客抱胸自保

違停遭勸離！心虛拒盤查開車逃　毒蟲踩油門撞員警怒嗆：開槍啊

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

主子修指甲被套「防毒面具」超無奈　反抗無效...歪頭開掌：都給你剪啦

調皮汪幫「開箱」姐心愛眼影盤 她崩潰吼：白癡哦這很難買欸QQ

愛一直都在！苗栗記者廖志坤車禍身亡　23年頒近千萬助清寒學子　

重機駕駛暗夜遭逼車　行車紀錄器作證　警方開罰逼車男

國民黨2020不分區立委　「桃園陸配」牛春茹力爭

加強學童毒品防制觀念　三峽警前進校園宣導反毒及婦幼安全

三峽警分局長攜手紡正協會贈5萬　助新北青少棒弱勢學子

新北衛生保健績優志工表揚　葉純純榮獲「特殊貢獻獎」

4機車行經油污路面慘滑　監視器「緝兇」查獲漏油大客車

新北玄天上帝文化祭　全台300神尊遶境五股蘆洲祈福

曾窮困無法升學　蘆洲里長林宏典發宏願將資收物變百萬獎助學金

韓國瑜+葉壽山+周佳琪屏東婦女後援會11日成立　李佳芬到場

美妝博主分享「遮瑕膏3妙用」，學會讓化妝功力大進階

司機被阿飄纏7年「賣掉小黃關在家」　友一問…祂：我是他妹妹！

傳北部黑道擠入藍不分區名單　吳敦義：我不會隨便找不適當的人

「韓張配」確定！副手上演「閣揆對決」　「蔡賴配」本週登場

雙11主戰場今報到　五大電信優惠都在這

影／港警掏真槍擊中2青年！傷者當場倒地濺血…目擊者「還原火爆過程」氣炸

一提IZ*ONE、X1就被說「造假團」　成員精神受折磨：沒辦法繼續了，希望解散…

12強／張奕先發抗韓？　洪總：場邊觀察再看看

周錫瑋語中評：韓張配能爭取知識藍經濟藍　是強+強組合

直擊／ARASHI嵐旋風抵台見粉絲！透露「明年有演唱會計畫」

地方熱門新聞

國民黨不分區立委　陸配牛春茹力爭

行車紀錄器作證　警方開罰逼車男

UNIQLO路面店　吸睛落腳斗六市

韓國瑜屏東婦女後援會11日成立　李佳芬到場

玄天上帝文化祭　300神尊遶境祈福

廖志坤基金會　23年頒千萬嘉惠學子

韓國瑜吳敦義合體　副手問題不鬆口

桃園報修路燈電話　竟是空號　

想脫單？中壢美滿中心安排40多對「一對一」

林智堅市長獲亞太區景觀建築傑出人物

毒品好會「裝」　劉承武教學子識別

四重溪溫泉公園點燈　瀰漫日式風情

監視器「緝兇」　查獲漏油大客車

男子看牙警衝入　原來醫生無牌營業

更多熱門

相關新聞

警政署長陳家欽深夜發文悼勇警

警政署長陳家欽深夜發文悼勇警

新北市汐止警分局警員薛定岳因積極攔檢一輛不停的可疑車輛，在攔查過程被嫌犯車輛擦撞後撞上分隔島英勇殉職，就在剛剛晚間約10點半左右，警政署長陳家欽在臉書「NPA署長室」發文追悼這名警專25期、剛拍完婚紗照正要積極籌備婚禮的熱血勇警、汐止派出所警員薛定岳：「任務結束了，定岳」

中隊長一路好走！　警署諾爭最優撫卹

中隊長一路好走！　警署諾爭最優撫卹

護理師未獲撫卹金　她轟銓敘部怠惰

護理師未獲撫卹金　她轟銓敘部怠惰

護理師撫卹金　銓敘部：明天認定

護理師撫卹金　銓敘部：明天認定

Kolas批銓敘部：沒有人味

Kolas批銓敘部：沒有人味

關鍵字：

廖志坤因公殉職補助清寒

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

米砂宣布退出網紅界！哭訴：除了死掉不知道該怎麼辦

米砂認「為孫安佐墮胎」！狄鶯無奈回應

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

台北男陽台抽菸　隔壁孕婦氣炸求償10萬

買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約

李佳芬引《民法》轟教育　一翻法典糗了

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

波比跳5個月　肥肚男練出6塊腹肌

進門就上鎖　女外送員巧回才脫身

3屍案「死者最後講電話對象曝」　同事：她常累到打瞌睡

一芳水果關30店：不放棄台灣市場

Ailee看Amber喇舌「超真實傻眼反應」

姜漢娜：我分手了！韓網留言整排王大陸

更多

最夯影音

更多
不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》
15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面