愛一直都在！苗栗記者廖志坤車禍身亡　23年頒近千萬助清寒學子　

▲廖志坤基金會23年來幫助清寒學子近千萬元獎助學金，今年更頒發79萬元，共96名學生受惠。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

因一場車禍而失去生命的前苗栗縣記者廖志坤，其家人為了化悲憤為大愛，成立了「廖志坤文教基金會」，10日在頭份市公所中正堂，頒發107年度獎助學金給與清寒優秀學生，共計有96位學子受獎。縣長徐耀昌也蒞臨會場親自表揚，勉勵他們專心向學、奮發向上，將來在社會發光發熱再來回饋社會，讓愛繼續延續下去。

廖志坤生前是聯合報派駐苗栗中港溪地區記者，工作認真敬業、待人真誠善良，曾獲選為聯合報模範記者，並曾在一次的採訪中受前總統李登輝讚譽其追根究柢的從業精神。23年前，廖志坤在南庄採訪途中車禍殉職，其母親張秋子、大舅周恆和，將車禍賠償金湊足250萬成立了廖志坤文教基金會，並利用孳息設立獎助學金，繼續關懷他熱愛的中港溪3鄉鎮（南庄、頭份、三灣），幫助國中以上優秀清寒學生完成學業。

▲廖志坤文教基金會也感念社會各界熱心公益，才能讓將助學金得以持續發放。（圖／記者黃孟珍翻攝）

執行長周恆和表示，2019年申請與獲頒獎學金共有138人，並有96人符合資格，將頒贈國中5000元、高中大學每人10000元的獎助學金，共計79萬元，在人數與總金額都是往年最高紀錄。周恆和也說，其實基金會孳息隨著低利率時代早已不足支應，幸虧熱心公益人士捐獻，才讓獎學金得以持續發放，並強調即便資金拮据，基金會還是會努力籌措善款，繼續幫助需要的孩子與家庭完成學業。

兼任基金會董事長的縣長徐耀昌指出，感謝廖志坤基金會行善23年，已發放千萬元的獎學金並幫助無數家庭與學子，幫助孩子們專心完成學業，成為社會有用之才，也期盼孩子們將來在社會發光發熱之時，能夠懷著感恩的心回饋社會，讓愛永遠延續。

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