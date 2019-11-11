陳菊又輸了！張琍敏挺韓貼文「高雄3000億弊案蛇鼠一窩」獲判無罪

▲張琍敏貼文「高雄3000億弊案蛇鼠一窩」，引來陳菊不滿提告，北院11月11日判她無罪。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華 ／台北報導

藝人張琍敏於2019年4月初，在臉書貼文「高雄有3000億重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」等語，雖經陳菊表達不滿後隨即下架，但仍遭陳菊提告。北院審理期間，陳菊律師指張琍敏未經查證，即轉貼文章至臉書公開發表，已觸犯加重誹謗罪，而特地自美國返台的出庭的張琍敏受訪表示，「本次訴訟本人捍衛的言論自由，就是民進黨多年來所主張的基本價值」，北院11月11日判張琍敏無罪，可上訴。

總統府祕書長、前高雄市長陳菊，不滿高雄氣爆案、小林村滅村案等任內案件遭受批評，先後向國民黨成員、名嘴、親藍民眾提告，包含吳子嘉、費鴻泰、謝寒冰、張琍敏等人，其中費鴻泰評論陳菊氣爆案中「誆騙災民、落井下石」等語，經北院審理，於9月10日判他無罪，陳菊吞「首敗」後，目前上訴高院；而張琍敏11月11日也獲判無罪，確立了陳菊的「第二敗」。

張琍敏10月7日在經紀人、律師陪同下出庭，幾名好友也特地到場聲援；張琍敏表示，4月初的臉書貼文，是轉貼妹妹在LINE上分享的內容，並附上多筆新聞報導，表示發文時人在國外，平日皆從網路、媒體接收資訊，認為轉貼內容評論有據，其中「3000億弊案」一詞更是她參考媒體報導所知，認為她是出於言論自由做出善意評論。

陳菊律師則認為，張琍敏轉貼文章前沒有確實查證，她所參考報導中所提的弊案，這麼多年來檢方也沒有偵辦或起訴，且內文更沒有提到「3000億弊案」、「陳菊蛇鼠一窩」等語；律師舉高院判例，認張琍敏未經查證轉貼不實內容，有實質惡意，已觸犯加重毀謗罪，應判有罪。

但張琍敏委任律師主張，張琍敏為善意發表，轉貼內容連標點符號都沒改，若真有惡意毀謗，應會在內文加油添醋，而張琍敏貼文時，慶富弊案已經爆發，其中造成高雄銀行100多億元的損失，難道跟執政團隊沒有關係嗎？身為平民沒有調查權，或許在弊案金額上無法確定，但慶富董事長上月才因弊案判25年徒刑，評論「蛇鼠一窩」是指執政團隊中藏汙納垢，並非針對陳菊個人，且陳菊作為時任首長，應有承擔公評的雅量。

張琍敏10月7日於庭外發表聲明，「本人深信言論自由乃民主之根基，本次訴訟本人捍衛的言論自由，就是民進黨多年來所主張基本價值，本人堅信法官會保障本人的權益」、「政治人物應有雅量接受批評，而非對手無寸鐵的人民進行司法追殺」，當時張琍敏還表示回國要替韓國瑜助選，引來現場好友一陣歡呼，如今獲判無罪士氣大振，將於11月11日17時在台北第一飯店發表感言。

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