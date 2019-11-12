　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

佛光山南台別院千人燈籠展創意　親子繪出信仰與傳承

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲佛光山南台別院舉辦的2020千人燈籠創意彩繪，在南台別院禮佛大殿歡樂展開，在法喜中繪出信仰與傳承。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲佛光山南台別院舉辦的2020千人燈籠創意彩繪，在南台別院禮佛大殿歡樂展開，在法喜中繪出信仰與傳承。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大台南年度藝文盛事，由佛光山南台別院舉辦的2020千人燈籠創意彩繪，於11月9日、10日連續2天，在南台別院禮佛大殿歡樂展開，在法喜中繪出信仰與傳承，並舉行開繪典禮，佛光山南台別院住持滿舟法師、功德主李憲武和李洪舜美賢伉儷，國際佛光會中華總會劉宗澧理事及參加的家長、小朋友們千人參與盛會。

▲佛光山南台別院舉辦的2020千人燈籠創意彩繪，在南台別院禮佛大殿歡樂展開，在法喜中繪出信仰與傳承。（圖／記者林悅翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

佛光山南台別院住持滿舟法師表示，親子燈籠彩繪比賽活動，獲得各界熱烈迴響，今年提早舉辦燈籠彩繪，還有親子們連續參加第3屆，更有遠從高雄鳳山來，以行動支持活動。參加過的家長們表示，此活動太有意義，扶老攜幼，同心協力完成作品，拉近親子情感，紀錄親子之間共同的美好回憶。在畫燈籠的當下，感受到幸福、溫馨、快樂。

父母親是孩子們的榜樣，傳遞家庭和諧，透過身體力行，培養觀察能力，造就孩子們的素養與美學。如傳承家財萬貫，不如傳承一技之長，不如傳承信仰給孩子們，傳承心靈豐富。而一盞盞象徵幸福光明溫馨的燈籠，明年農曆春節初一至十五，會掛在南台別院展示，記得回來走春，在大年初一至初三，票選人氣獎。

▲佛光山南台別院舉辦的2020千人燈籠創意彩繪，在南台別院禮佛大殿歡樂展開，在法喜中繪出信仰與傳承。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國際佛光會中華總會理事劉宗澧，感謝總住持滿舟法師，安排這場有意義的燈籠彩繪活動，帶領參與活動的親子們，用掌聲感恩法師們和佛光人。由我們親手繪製燈籠，象徵光明和平安；完成後，會懸掛在南台別院裡，佛菩薩加持雙手所創造的光明燈、平安燈。雙手創意彩繪，自心和悅；親子歡喜同樂，增進家庭和諧；彼此觀摩學習，人我和敬；讓社會更和諧，世界更和平，這麼棒的活動呼應了大師所提倡的「五和」理念。

▲佛光山南台別院舉辦的2020千人燈籠創意彩繪，在南台別院禮佛大殿歡樂展開，在法喜中繪出信仰與傳承。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次活動盛況空前，甚至搭了3種交通工具，從高雄鳳山來的一對母女，來到南台別院參與活動。去年，陪著女兒來參加活動，感覺法喜充滿，今年想親自彩繪，挑戰草間彌生的南瓜作品，波點的構想，想試試繪製在燈籠上。女兒，此次更以百鳥朝鳳圖，彩繪在燈籠上。從佛光山南台別院所舉辦燈籠彩繪的活動，女兒喜愛藝術，家人陪同女兒，親近道場，一同成長。

ET快訊
快訊／王金平宣布退出2020總統大選
日本隊預賽全勝　球星曝「新竹這間店」是幕後MVP
黃瀞瑩「姊弟三角戀」全同框！正妹記者醉宿新歡家　學姊慘成第三
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

越捷大開航線！12/19開航峴港-台北　也要直飛新加坡、香港

李佳芬稱國小課本教肛交　政大教授陳芳明：羞辱全國教師必須公開道歉！

「禁跪趴咬1根」台妹遊芬蘭看傻　網狂歪：別撿…當地人笑曝長知識

foodpanda祭新制硬逼代墊餐費！外送員怒轟：變相操控薪資

「百元vs.500元剪髮」差在哪？　老司機道破關鍵...秒懂了

【約瑟夫占星】11/13-11/19星座占星：牡羊水逆退去發大財　天秤本周別買電器

爸往生第二天跪遺照前哭「我睡一下怎變這樣」　兒頭七作夢：阿祖還沒投胎

兒子「被誣賴作弊」哭到睡著…　媽加曝老師離譜事蹟　網全怒：根本帶頭霸凌

璩美鳳「被社會霸凌始祖」　情人、閨蜜聯手偷拍…不改名原因曝

秀傳醫療體系副總裁深入社區肝病防治 牟聯瑞獲台南醫師公會終身成就獎

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

秋冬首選！高雄「羊肉爐吃到飽」　10種羊部位搭甘甜湯頭超滋補～

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

實測地圖「AR 實景導航功能」路痴救星！防導航時走錯方向

大龍蝦都有！彰化田中馬超澎派　為1.6萬跑者打氣烤豬、牛排免費吃

《天籟之戰2》冠軍耿斯漢踢館《聲林》　「三段高音+狂野嘶吼」帥炸！！！

越捷大開航線！12/19開航峴港-台北　也要直飛新加坡、香港

李佳芬稱國小課本教肛交　政大教授陳芳明：羞辱全國教師必須公開道歉！

「禁跪趴咬1根」台妹遊芬蘭看傻　網狂歪：別撿…當地人笑曝長知識

foodpanda祭新制硬逼代墊餐費！外送員怒轟：變相操控薪資

「百元vs.500元剪髮」差在哪？　老司機道破關鍵...秒懂了

【約瑟夫占星】11/13-11/19星座占星：牡羊水逆退去發大財　天秤本周別買電器

爸往生第二天跪遺照前哭「我睡一下怎變這樣」　兒頭七作夢：阿祖還沒投胎

兒子「被誣賴作弊」哭到睡著…　媽加曝老師離譜事蹟　網全怒：根本帶頭霸凌

璩美鳳「被社會霸凌始祖」　情人、閨蜜聯手偷拍…不改名原因曝

秀傳醫療體系副總裁深入社區肝病防治 牟聯瑞獲台南醫師公會終身成就獎

「喵喵啤酒」害正妹發狂暴斃　2男調毒遭重判7年6月定讞

家人拍寫真！寂寞阿狗「窗邊探頭」表情超有戲　攝影師放大笑瘋

越捷大開航線！12/19開航峴港-台北　也要直飛新加坡、香港

李佳芬稱國小課本教肛交　政大教授陳芳明：羞辱全國教師必須公開道歉！

免飛泰國！「台北水燈節」11/17登場 首創星星燈、異國美食免費體驗

搶抽聲林之王選手簽名拍立得 快上IG發文挺選手

12強／注意最年輕打者　韓國李政厚打擊率5成83排第一

全國房價較去年漲1.51％、北市下跌0.52％　內政部：呈現平穩趨勢

快訊／王金平宣布退出2020總統大選

剛提親完…2月後PO照報喜「哭成淚人兒」！　周曉涵「上下全開」被拍…網暴動了

生活熱門新聞

公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車

急凍15°C恐雙颱生成　下周再變天

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

澄清湖驚見「超靠北編織」葉　網笑爛：職業病

李佳芬稱「小三教肛交」　教長怒了

19歲男大生拍片告白：我不知還能活多久

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

司機被阿飄纏7年關在家　友一問…祂：我是他妹妹！

風神、海鷗雙颱可能接力生成　變天水氣最多時間曝光

愛犬過世後老婆懷第二胎！　女兒一句話讓夫妻淚崩

愛玩的女生有何特徵？媽媽一看就知

他好奇「撿到手機=沒用」　網認同：少惹事

中班作業「把鳥關籠裡」爸崩潰求救

剛痛訴想去自殺　19歲網紅自殘痕跡被抓包

更多熱門

相關新聞

孩子不願意分享？三招協助爸媽讓孩子懂得分享

孩子不願意分享？三招協助爸媽讓孩子懂得分享

許多家長們都希望孩子能夠從小就學會分享，但孩子是否總是不願意，甚至到了極度排斥的程度，孩子不願意分享的原因究竟為何？

菜鳥警整裝出勤　學長姐經驗傳承

菜鳥警整裝出勤　學長姐經驗傳承

育兒非賭博！擔不起萬分之一意外

育兒非賭博！擔不起萬分之一意外

媽寶之亂：一人犯錯，株連九族？

媽寶之亂：一人犯錯，株連九族？

佛光山南台別院陶藝展

佛光山南台別院陶藝展

關鍵字：

佛光山南台別院燈籠親子信仰傳承

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

女大生華山自拍墜崖摔死！景區拒負責

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

林志玲雙11曝驚喜！手牽老公放閃

孫安佐女友開嗆！控有人「隱瞞實話跟真相」

準備離婚　夫怒吊死4兒女

黑猩猩獵殺人類幼童　剖肚摘內臟

孫安佐女友是大9歲「火辣巨胸網紅」！超兇私照曝光

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

阿乃「想睡你身上」調情孫安佐對話曝！

動物園竄野生大蛇　政大驚是毒蛇窟

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

住美國飯店別亂碰冰箱！HowHow退房嚇歪「帳單破萬」

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

癌末被叫回監服刑　妻陳情：讓他跟孩子團圓

更多

最夯影音

更多
小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦
香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面