佛光山南台別院千人燈籠展創意　親子繪出信仰與傳承

▲佛光山南台別院舉辦的2020千人燈籠創意彩繪，在南台別院禮佛大殿歡樂展開，在法喜中繪出信仰與傳承。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大台南年度藝文盛事，由佛光山南台別院舉辦的2020千人燈籠創意彩繪，於11月9日、10日連續2天，在南台別院禮佛大殿歡樂展開，在法喜中繪出信仰與傳承，並舉行開繪典禮，佛光山南台別院住持滿舟法師、功德主李憲武和李洪舜美賢伉儷，國際佛光會中華總會劉宗澧理事及參加的家長、小朋友們千人參與盛會。

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佛光山南台別院住持滿舟法師表示，親子燈籠彩繪比賽活動，獲得各界熱烈迴響，今年提早舉辦燈籠彩繪，還有親子們連續參加第3屆，更有遠從高雄鳳山來，以行動支持活動。參加過的家長們表示，此活動太有意義，扶老攜幼，同心協力完成作品，拉近親子情感，紀錄親子之間共同的美好回憶。在畫燈籠的當下，感受到幸福、溫馨、快樂。

父母親是孩子們的榜樣，傳遞家庭和諧，透過身體力行，培養觀察能力，造就孩子們的素養與美學。如傳承家財萬貫，不如傳承一技之長，不如傳承信仰給孩子們，傳承心靈豐富。而一盞盞象徵幸福光明溫馨的燈籠，明年農曆春節初一至十五，會掛在南台別院展示，記得回來走春，在大年初一至初三，票選人氣獎。

國際佛光會中華總會理事劉宗澧，感謝總住持滿舟法師，安排這場有意義的燈籠彩繪活動，帶領參與活動的親子們，用掌聲感恩法師們和佛光人。由我們親手繪製燈籠，象徵光明和平安；完成後，會懸掛在南台別院裡，佛菩薩加持雙手所創造的光明燈、平安燈。雙手創意彩繪，自心和悅；親子歡喜同樂，增進家庭和諧；彼此觀摩學習，人我和敬；讓社會更和諧，世界更和平，這麼棒的活動呼應了大師所提倡的「五和」理念。

這次活動盛況空前，甚至搭了3種交通工具，從高雄鳳山來的一對母女，來到南台別院參與活動。去年，陪著女兒來參加活動，感覺法喜充滿，今年想親自彩繪，挑戰草間彌生的南瓜作品，波點的構想，想試試繪製在燈籠上。女兒，此次更以百鳥朝鳳圖，彩繪在燈籠上。從佛光山南台別院所舉辦燈籠彩繪的活動，女兒喜愛藝術，家人陪同女兒，親近道場，一同成長。