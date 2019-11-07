育兒非賭博！被說太保護　媽：我擔不起萬分之一的意外

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

一直以來，我給孩子很大的自理空間與選擇機會，但對於人身安全，包括意外防止跟身體保護，我是一點彈性都不肯讓步！不管是住家安全、學習環境，甚至去外面玩，我都會觀察設備是否老舊、無定期維護，像露天場地常有的充氣樂園，就不給孩子玩，因為國外太多突然爆破，導致兒童傷亡的案例，雖然曾被揶揄：「妳這樣神經兮兮的，很神經質耶！」但，對不起，我就是無法去承擔那萬分之一的意外！

現在因為行動網路發達，人手一機，出了什麼事情，馬上就傳上網，當大家的生活越來越透明，這種幼童意外的案件，也獲得更多爸媽的重視，但，大部分的人都很健忘吧，每當看到有孩子出事，我不僅難過，也擔心這些事情發生在自己與孩子身上，僥倖是很可怕的！雖不到杞人憂天的程度，可我確實比一般人更注重環境安全。

我認為，孩子該有冒險精神沒錯，但學齡前、學齡後差很多，這關乎孩子的智力、性格、應變速度與處理方式，有些事情是靠累積出來的，但，除了增長見聞外，別忘了，他們終究是小孩，不能拿成人的體格與反應去看待，他們連牙都沒長齊，再怎麼天資聰穎，發展的時候，還是要以趨吉避凶為主！

父母是人生最初的陪伴者！在小孩還沒上小學前，我的責任是在安全的情況下，培養女兒的自信、人生觀與同理心，使她有更好的體魄與各種不同的見識，待上了小學以後，把孩子完整交接給學校，讓學校來擴充她的知識與社交能力，到了那個時候，不管願不願意，父母的角色都得慢慢後退，成為孩子沉默卻最有力的後援。

不可否認，天下之大，還是有很多拿孩子換取自身利益的人，但常理下，孩子發生事情，最痛苦的是父母，那種椎心刺骨的傷害，已經是他們當初疏忽所得到的最大教訓，我捫心自問，自己是否有承受這些陰影的能力？答案永遠都是肯定的：沒有！所以我給予她天馬行空的思考自由，卻對她所在的環境斤斤計較。

我身邊也有不少樂天派的父母，老把「還好吧？」、「機率問題！」、「沒那麼嚴重吧～」、「防得了自己，防不了別人！」掛在嘴邊，我不懂，為什麼口口聲聲說愛孩子，給他們這麼多物質享受，卻如此容易對安全問題掉以輕心？或許很多意外不是我們能控制的，但不靠近危險的環境，像是家中亂糟糟的保母、安管鬆散的遊樂場所、違法超收的幼稚園，這些都是大人可以選擇遠離的。

育兒不是賭博，我們都要更謹慎應對孩子的安全問題！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。