邊罵邊助長媽寶形成！一人犯錯，該株連九族嗎？

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

三字經中，有句名言「養子不教，父之過！」

在東方人世界裡，這種論調似乎特別多，一個人若是犯了錯，大家會義憤填膺地，把他整個家族拿來批判，可，不管什麼情況，只要父母代表出面道個歉，就算當事人沒有表露出強大悔意，但，似乎大家就可以「看在老人家的面子上」原諒了，這不是整個社會都在推動「媽寶的形成」嗎？

李堉睿這事，很多人跑到他爸李興文版上罵，我實在看不下去，童年、青少年時期的教養跟環境，確實會影響一個人一輩子，但李堉睿已經成人了！他25歲都可以當人家的爸爸了！成人之後，還不透過自我成長去調整自己的樣貌，那能怪誰？怪自己啊！能怪李興文嗎？

若，李興文曾做了什麼讓兒子永遠缺憾的事情，那是他們父子之間的責任跟愧疚，但社會大眾並沒有指責李興文的立場，李興文沒有犯罪，如果他過去事業不順，就仗權欺人、虐待妻小出氣，站在拯救弱勢的角度，才容得下群眾介入的正當理由。

拿法律來說，上過法院就知道，兩個身份可以為犯錯的人爭取同情：「學生」跟「未成年」，這兩種資格，都是法官跟檢察官可以「再給你一次機會」的理由，但李堉睿不是！成年人要為自己的行為負責，他爸爸不該出面替他道歉！

以之前的例子來看吧，孫安佐是學生，鄭捷是學生，當學校有正式的行文，還得找家長簽名確認，所以父母出來喬事，還算情有可原，鄭捷闖出大禍，害得人家喪失性命、家庭破裂、一堆人不敢搭捷運，他的父母放生他，就是不負責任。

但李堉睿是25歲、沒有學生身份的大人了，這事他得自己擔，自己面對民眾的憤怒。

鹿希派（吳睿軒）出事的時候，吳宗憲比誰罵得都大聲，就是抓住群眾在乎的點，當家人罵得比群眾更狠、更大聲，大家的憤怒找到一個出口，也就摸摸頭算了。這是不是整個社會氛圍，都在有意無意間認同，並促成了成年媽寶的存在呢？

我們一方面積極培養孩子獨立，一方面又認為其他成年人犯錯，不管他爸媽多老，就是應該出來跟著罵幾句，罵完就重重舉起、輕輕放下，這邏輯不是很不合理嗎？

所以，不管是吃瓜群眾，還是當事人的父母，我們對於孩子的教養，正是一路替他們未來的獨立做準備，既然時間到了，又怎麼撿回來當嬰兒疼呢？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。