黃瀞瑩「姊弟三角戀」男女主角全同框！正妹記者醉宿新歡家　學姊慘成第三者

▲10/31 23:57本刊直擊，劉男仍與同是電視台記者的前女友同居，前女友這晚喝得爛醉回劉家，還需靠人攙扶。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，學姐與劉姓男記者爆出新戀情的背後，卻藏了一段鮮為人知的三角關係。時間回到10月31日午夜近12點，本刊直擊，這名正妹前女友喝得醉醺醺回到劉男的三重住處，醉得連步伐都站不穩，在男性友人攙扶下，才勉強走到一樓大門。這一幕也讓劉男與前女友同居一屋簷下的事實曝光。

本刊這天直擊，不勝酒力的劉男前女友，這晚回到劉男家，一屁股就跌坐在門口，貼心的友人則蹲在一旁，從她的包包翻出住家鑰匙，扶著她上樓進門才離去。而恰巧的是，隔天（1日）上午，劉男的前女友一大早就出門採訪，採訪的對象，卻正是劉男的新歡學姐黃瀞瑩。

不只上月31日，本刊在本月3日清晨7點多，同樣也都直擊前女友從劉家出門工作。

▲黃瀞瑩爆出遭性騷擾疑雲，1日出面受訪，前往採訪的劉男與前女友也罕見同框，彼此互動及眼神似透露三人關係。

就在上月31日、前女友喝醉回家遭本刊直擊的隔天清晨7點半，前女友從劉家出門工作，隨後約8點，劉男才步出自家大門。而因爆出遭北市府顧問劉嘉仁性騷擾疑雲的學姐，當天被媒體堵麥聯訪，當時主跑柯市府新聞的劉男，與代班跑線的前女友都現身在北市府大樓市長室外的記者會現場，意外地出現劉男與舊愛、新歡三人同框的畫面。

根據媒體直播畫面，劉男與前女友雖同框在現場採訪，但在等待學姐現身時，前女友表情一臉冷淡，雖不時望向劉男的方向，但二人卻各自站在不同角落，完全沒有交談，當學姐從辦公室走向媒體採訪區時，眼神不經意望向劉男，劉與前女友的目光則是往前直視，並未看向學姐。

眼看男友愛上學姐，無奈的前女友10月中曾在臉書貼文吐露心境：「這陣子也是三觀毀得最徹底的時刻，面對人生的巨變，只能咬牙苦撐，努力表現出最正常的樣子」，友人看了都替她心疼，認為這正是描述她被劈腿的心情寫照。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

【獨家】【學姐激吻新歡6】一張採訪現場同框照 看穿學姐三角姐弟戀玄機

【獨家】【學姐激吻新歡7】才剛斷日本男友 學姐慘成第三者

【獨家】【學姐激吻新歡8】新戀情遭曝光 黃瀞瑩親自回應了