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天貓雙11為何找泰勒絲、花澤香菜？阿里CMO揭秘：希望不只是場促銷

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▲▼泰勒絲、花澤香菜參加天貓雙11狂歡晚會。（圖／阿里巴巴）

▲美國流行天后泰勒絲為天貓雙11狂歡晚會壓軸表演。（圖／阿里巴巴）

記者蔡紹堅／杭州報導

阿里巴巴「天貓雙11」今年不只商品銷售強打「國際牌」，狂歡晚會也邀請到美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）、日本人氣聲優花澤香菜等海外明星表演。阿里巴巴首席市場官董本洪表示，阿里巴巴希望「天貓雙11」不只是一個促銷活動，而是真正成為一個「全球狂歡節」，所以才會邀請泰勒絲等明星，將狂歡的氣氛傳播給全世界。

▼日本人氣聲音花澤香菜登上天貓雙11晚會。（圖／阿里巴巴）

▲▼泰勒絲、花澤香菜參加天貓雙11狂歡晚會。（圖／阿里巴巴）

天貓「雙11」今年強打國際牌，將活動命名為「雙11全球狂歡節」，強調有78個國家與地區、2.2萬個海外品牌參與。宣傳廣告上也讓自家吉祥物「天貓」、「飛豬」與日本的「熊本熊」、迪士尼的「米奇」、環球影城的「小小兵」等同框。

最受人關注的「雙11」狂歡晚會上，也特別邀請了美國流行天后泰勒絲、日本人氣聲優花澤香菜等海外明星表演，日本三麗鷗卡通明星凱蒂貓、2020東京奧運吉祥物未來永遠郎（ミライトワ）也都在舞台上亮相，整場晚會「國際味」濃厚。

▼阿里巴巴旗下吉祥物「天貓」「飛豬」與日本「熊本熊」同框。（圖／阿里巴巴）

▲▼雙11、天貓、飛豬、熊本熊同框。（圖／阿里巴巴）

阿里巴巴CMO、首席市場官董本洪11日受訪表示，今年雙11晚會壓軸請到了泰勒絲，就是希望吸引更多年輕人喜愛這個節日，阿里巴巴希望雙11不只是個促銷活動，而是一個真正的「全球狂歡節」，能讓全世界的人們同樂，「在歡樂的日子，買點東西慰勞自己，或給家人、朋友帶來幸福。」

董本洪還說，中國大陸時下的年輕消費者很願意嘗試新事物，尤其是95後Z世代的消費力量崛起的很快，他們喜歡能展現自我、有特色的商品，個性化、跨界合作以及設計獨特的品牌對他們有很高的吸引力。

▼天貓雙11成交額1小時03分衝破1000億。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼天貓雙11成交額1小時03分衝破1000億！ （圖／記者蔡紹堅攝）

此外，天貓最近還推出了「網紫大道」計畫，邀請國際明星金卡戴珊、蕾哈娜等人旗下的品牌KKW、Fenty Beauty加入。天貓進出口事業群總經理劉鵬指出，金卡戴珊近日與淘寶直播達人一同直播，吸引了1300萬人觀看，KKW的香水更是瞬間賣到缺貨，顯示明星影響力擴散到品牌宣傳上的威力。

▼阿里巴巴首席市場官董本洪。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼阿里巴巴淘寶天貓雙11,阿里巴巴CMO董本洪。（圖／記者蔡紹堅攝）

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