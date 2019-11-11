雙11京東9小時破去年紀錄　「低線城市」成升級主戰場

▲2019京東11.11媒體日。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／北京報導

雙11光棍節近年在大陸電商帶頭下，成為風靡全球的購物盛典，大陸電商巨頭之一的京東，今天上午9點累積下單金額就超過1658億元（人民幣，下同），破去年全天紀錄，目前正往2000億元關口近逼。京東大數據研究願首席數據官劉暉進一步指出，「低線城市」消費升級下的蓬勃潛力，正成為京東瞄準的主戰場。

根據京東今（11日）下午公布數據，下午14時37分，「11.11京東全球好物節」累計下單金額突破1794億元，包括11日零時突破1313億元，9時突破1658億元，接連創下新高。

《ETtoday新聞雲》記者實地走進京東北京總部的「指揮中心」，工作人員更實時分析大數據，圖解今年最新的消費趨勢，包括購買力最強的省分在廣東、最強城市在北京、最強縣則是重慶市忠縣。

另在消費傾向上，譬如北京人愛健身、上海人愛購買零食等，同時2019年11.11當天商品的下單金額中，手機較平時下單金額多了8.4倍最多，鐘錶7.8倍、數位產品6倍、電腦和辦公5.5倍、裝潢建材4.9倍、家用電器4.5倍，顯示雙11活動可以說是人們「一次積蓄已久的消費升級」，趁著大量促銷、活動和氛圍，購買平常狠不下心購買的產品。

▲京東指揮中心工作人員緊盯數據，以及各地物流情況。

劉暉還提到，雖然成交額仍主要來自一二線城市，但「低線城市」，就是所謂3到6線甚至以下的城市，其龐大消費潛力也在今年更被業者們所注意到，包括他們在購買家電如冷氣機、電視、冰箱等領域，需求和購買尺寸平均都比一線城市大一些，這顯示消費升級的深入性。

他說，低線城市的消費者們，有很明顯的「升級」需求，將成為未來的主戰場；同時，這些用戶通常是價格性敏感用戶，特別在意價格，常透過社交電商手段尋找購買渠道，但卻不一定能選到最佳的組合。因此劉暉表示，京東正在推動更個性化的訊息、完善的供應鏈布局，來讓這些消費者更好的滿足購買需求。

▲京東大數據研究願首席數據官劉暉。

除了線上電商渠道，今年京東也進一步推進「無界零售」理念布局，和實體店打造，包括首家京東電器超級體驗店在重慶開幕，截止到11日中午12點，已有超過3萬名消費者到店購物、體驗，開業僅1小時銷售額已突破1000萬元。

值得注意的是，新型態的消費品項也吸引眾人的目光，包括1111的第一個小時，京東互聯網醫院線上問診量較去年增長45倍。

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