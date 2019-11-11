「堅持做好每件事」　盧秀燕入鏡拍攝兼配音行銷庇護工場

▲盧秀燕入鏡兼配音，全力行銷庇護工場員工和產品。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府勞工局以轄內庇護工場4種不同營運型態的產品服務，拍攝5支30秒「庇護好讚」系列廣告11日公開上映，紀錄身心障礙者在就業的努力，同時讓民眾認識他們的就業能力，市長盧秀燕不但入鏡全力行銷，還全程配音，市府希望社會大眾能了解庇護工場的價值內涵，支持、肯定身心障礙者的就業能力及工作成果。

由勞工局籌劃拍攝的2019年身心障礙產品推廣行銷計畫廣告「庇護好讚」系列廣告，包括庇護好讚篇、庇護好讚2.0篇、清潔好讚篇、烘培好讚篇及休閒好讚篇，上午在台中市政府公開播映，5支廣告內容，以「庇護好讚」作為核心概念，邀請17名庇護員工一同入鏡，盧秀燕不但入鏡，更全程配音。

「堅持做好每件事」、「抓住每一口好滋味」、「每個角落好乾淨」，庇護工場員工們神情快樂且充滿自信的說著，勞工局副局長羅群穆表示，片中除呈現身心障礙者對就業的渴望與執著外，也推翻過去鼓勵民眾用愛心認購身障產品的形式，轉而經由認識庇護工場後，進一步認同身心障礙者的就業能力，並透過適當資源獲得改善及發揮。

首映會現場除播映廣告外，也揭幕「盧媽媽Q版人像」公仔，代表市長盧秀燕對身障者就業能力的肯定，並感謝每位庇護工場經營者，成就工場中每位身障員工，讓他們成為勞動市場的一份子。

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