台中花毯節3合1強勢回歸　盧秀燕：月底前全台最有看頭活動

▲盧秀燕表示，花毯節將是月底前全台最有看頭活動。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中國際花毯節2016年移師后里，睽違3年後再次回到新社，今年將與新社花海、中台灣農業博覽會3合1聯合舉行，展期從9日至12月1日，這次榮獲法國聖修伯里協會授權，以「愛與希望─小王子的星球之旅」為主題，全球首創運用花卉藝術方式精彩呈現，市長盧秀燕5日為活動宣傳時強調，這將是11月底前全台最有看頭的活動。

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▲▼記者會在市議會旁的草地上舉行。（圖／記者鄧木卿攝）

下午記者會由可愛的小朋友裝扮為「小王子」中的狐狸與玫瑰花演出，更推出花毯節實景空拍CF，搶先公開花毯節現場夢幻場景，盧秀燕也與貴賓們共同開啟繪有花毯裝置「玫瑰星球」圖案的書籍，象徵活動正式登場。

盧秀燕表示，台中國際花毯節舉辦10幾年來，對山城農業、觀光、交通及建設等發展相當重要，自2016年中斷後，地方強力希望能恢復舉辦，因此市府邀請苗栗、彰化及南投等3縣市共同參與，重回新社，並與新社花海與中台灣農業博覽會三合一「強勢回歸、重磅登場」。

▲可愛小朋友裝扮成玫瑰花表演。（圖／台中市政府提供，下同）

交通局特別開闢4條免費公車路線，透過大眾運輸工具接駁遊客前來會場，這次投入1億元經費，邀請民眾到可媲美南法普羅旺斯的新社，欣賞這場結合花卉、農業及在地農特產品的精彩盛會。

▲盧秀燕與打扮成狐狸和玫瑰花的小朋友合影。

觀旅局長林筱淇表示，今年取得法國聖修伯里協會《小王子》正式授權，以「愛與希望─小王子的星球之旅」為主題，全球首創以運用花卉藝術方式，再現書中世界，並展示人生哲理，希望帶給民眾視覺與心靈雙重體驗。

▲盧秀燕與彰化、南投和苗栗縣官員合影。

花毯節展區1.8公頃，使用近25萬株花草，10款花種如四季海棠、萬壽菊等打造立體花卉藝術裝置，其中，主花毯裝置「玫瑰星球」將在活動期間上午9點至下午4點各整點，以機械動態方式呈現小王子與玫瑰相逢場景，還有使用大百日草、波斯菊等10色花卉，以灑播及種植方式完成亮眼吸睛的2百米玫瑰圖騰，以及由千朵新鮮玫瑰佈置的花艷廊道，預計將成為活動的打卡熱點。

中台灣農業博覽會則由台中、彰化、南投、苗栗4縣市合辦，有「幸福悠遊台中」、「品味南投館」、「彰化優鮮館」及「幸福苗栗」等4大主體展區，呈現未來農業發展願景，行銷中彰投苗休閒農業、精緻農業，帶動地方經濟繁榮。

包括農委會種苗改良繁殖場副場長鍾文全、彰化縣副縣長洪榮章、南投縣政府秘書長洪瑞智、苗栗縣農業處長陳錦俊、市府副秘書長朱康震等人到場。

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