綠議員指盧秀燕拚會展經濟卻有空窗期　中市府：會無縫接軌

▲綠議員擔心，廠商未來會面臨無地可辦展覽的窘境。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任以來一直強調「會展經濟」，藉由展覽帶動產業相關經濟，目前廠商辦展多數在烏日會展中心，但烏日的合約2022年6月到期，而新的水湳會展中心要2023年2月才完工，也就是說，廠商將有8個月沒有地點可辦展覽，市議員張家銨等人7日質詢為廠商請命，經濟發展局長張峯源保證，一定會無縫接軌。

▲張峯源保證會展中心一定會無縫接軌。（圖／台中市政府提供）

台中市議會7日進行財政經濟業務質詢，市議員張家銨、蔡耀頡、李天生、周永鴻和江肇國等人關心烏日會展中心合約問題，以及水湳會展中心的施工進度。

張家銨等人表示，烏日有高鐵、台鐵及國道，交通非常便利，光是高鐵，每天就有6萬人次進出，因此是會展最佳地點，但是，烏日會展中心是向鐵道局承租，合約在2022年6月到期，而興建中的水湳國際會展中心預計2023年2月完工，這中間就有8個月的空窗期。

張還說，台中是機械工具機、五金業的重鎮，每年透過展覽衍生出的訂單、消費和食宿等相關產值從數十億至上百億元，烏日中心若要續租得問鐵道局願不願意，水湳中心的工程又不能把握如期完工，以國際性展覽為例，事前佈展和宣傳都要1年以上的準備，面對會展中心如此不確定性，對業者而言根本毫無保障。

張峯源表示，市府向交通部鐵道局租賃土地蓋會展中心，委託經營從2017年6月15日至2022年6月14日止，得展延一次至2024年6月14日止，足以滿足水湳國際會展中心正式完工前地方會展需求。

張峯源強調，烏日會展中心與水湳會展中心的營運型態不同，不會有競合關係，水湳會展中心最大可使用攤位數約2360攤，今年3月動工，目前工程進度正常，預計2023年完工啟用，市府委託中華民國對外貿易發展協會經營管理，並已協調於工程完工前提前進場，進行營運前相關作業，在工程完工前順利銜接，完工後可立即啟用營運，他保證一定會無縫接軌。

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