協調6戶豪宅案　黃珊珊：台肥應履約　不可歸責於貸款不足

▲柯文哲市政總質詢，副市長黃珊珊再度說明韓國瑜豪宅案協調會問題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜豪宅案延燒。民進黨立委林俊憲11日再爆，台肥在2014要購買戶把兩成貸款繳回，包含韓國瑜在內的一共六戶，找來民代開協調會，最後台肥不但撤銷催繳期限，甚至借款13億元。對此。台北市副市長黃珊珊表示，她認為台肥不可歸責於貸款不足，只是希望公司依約履行。

當時身為北市議員的黃珊珊指出，她在2012年有接到陳情，也有拜訪時任台肥董事長鍾榮吉，後來就沒有再接觸，2014年他們要交屋有問題，不過她那時人在住院，因此由助理開協調會，助理查了之後發現，電腦系統沒有韓國瑜三個字，但有另一位陳情人姓曹的小姐。

黃珊珊說明，協調會記錄很清楚，6戶達成協議，只是已經談好的協議，請他們提出具體方案，希望他們方案提出來和解之前，不要把他們認定為違規戶 ，「從頭到尾我們都沒有參與所謂達成共識的方案」，更沒有見過韓國瑜。

黃珊珊說，林俊憲所提的合約內容其實很清楚，有三點，可歸責於買方、可歸責於賣方，另一個是不可歸責於兩方，「不可歸責買方，不可歸責於他的貸款不足，所以台肥公司同意貸款給他們，這是合約自己寫的，所以我才會認為公司應該履約」，不可能有施壓的問題。

黃珊珊強調，「在我們立場我們只是希望公司依約履行，希望消保官督促依約履行」，如果有違法施壓，不會在議會請消保官協調做相關協調會記錄。

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