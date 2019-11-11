年輕人不再信「努力就能成功」　李顯龍：台彎愛拚才會贏精神正在削弱





▲ 新加坡總理李顯龍在大會強調，執政黨須努力滿足民眾的信任與委託。（圖／路透社）

實習記者羅明輝／綜合報導

新加坡執政黨人民行動黨10日舉行黨大會，大會上總理李顯龍除針對即將到來的大選發表看法外，也談到當前持續延燒的香港議題。對此，他特別表示，香港示威年輕人的焦慮悲觀，與社會經濟情況有關；至於台灣，雖然局勢相對和平，但人民仍對前景感到悲觀，「愛拚才會贏」的拚搏精神已經減弱。

根據新加坡媒體《聯合早報》報導，新加坡大選將在明年舉行，這次的黨大會也是選前最後一次大會。李顯龍首先在會議上強調，這屆大選關係到新加坡的未來，也關係著今後能否繼續有穩定的政府來造福國家人民，勢必將會是場硬仗。他提到，「人民既然相信人民行動黨可以改善他們的生活、引導國家持續前進，執政黨當然不能辜負民眾的信任與委託，絕對要竭盡全力維持現有的高標準，貼近民眾。」

李顯龍談到近期香港、智利等地民眾示威議題。他表示，在許多社會，民眾已不再信任菁英，傳統政黨衰弱，失去民心，甚至導致「宣稱要顛覆舊有體制，翻轉現狀」的民粹運動興起，這些地方的示威行動，顯示他們在政治上已經失敗，民眾對於體制失去了信心，「其中，香港年輕人的焦慮與悲觀，和社會與經濟有關。他們覺得不論自己再怎麼努力讀書或工作，前方都沒有更光明的未來。

▲ 李顯龍提到，香港示威民眾對體制失去信心，年輕人對前景感到悲觀。（示意圖／達志影像／美聯社）

李顯龍補充，至於台灣方面，儘管局勢相較和平，但人民也相當悲觀。最近一項調查就顯示，不少年輕人已不再相信「只要努力就能成功」這句話，甚至大部分台灣人覺得他們的生活變得更糟了，過去「愛拚才會贏」的精神，顯然正在削弱。

在美國，白人藍領階級本來是民主黨的核心支持者，但正因為民主黨持續與這個群體疏遠，這給了身為共和黨的川普趁虛而入的機會，由於他積極推廣與白人藍領階級相關事務，最後贏得民心，當選美國總統。

李顯龍說到，這樣群眾和菁英分離的情況不能在新加坡發生，因此行動黨每個黨員都必須要能夠和民眾相處融洽，政府制定的政策要聚焦人民需求，即便是面對困難或不受支持的決策，也必須坦誠公開，遵守承諾，才能累積大眾信任。

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