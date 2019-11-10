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飛機起飛前金髮醉男硬開逃生門！逃生滑梯瞬間膨脹　乘客嚇壞尖叫

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▲▼泰國微笑航空班機。（圖／翻攝自臉書／THAI Smile Airways）

▲ 男子在飛機起飛前突然失控，導致班機延誤。（圖／翻攝自臉書／THAI Smile Airways）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國微笑航空（Thai Smile）一架A320客機日前正準備自清邁飛往曼谷，即將起飛時機上卻有一名瘋狂的外國乘客奮力扯下緊急逃生門，逃生滑梯瞬間充氣膨脹，延伸到跑道上，引發其他乘客的恐慌，還導致航空公司損失60多萬泰銖。

這架WE169班機載有86人，原定6日下午3時40分自清邁國際機場出發，飛往曼谷的素萬那普機場。飛機正滑行穿過停機坪時，一名喝醉的金髮男子突然從座位上跳下，快速衝向逃生門後奮力拉開，導致逃生滑梯瞬間膨脹。

男子的瘋狂行徑使得機內頓時充滿乘客驚慌的尖叫聲，機場安全人員則馬上將這名男子按倒在地。他在機場被警方逮捕，被拍到深穿藍色上衣、牛仔褲及白色運動鞋。目擊者指出，男子當時喝得爛醉，被當地媒體稱為「瘋狂的外國人」。

這起鬧劇導致航班延誤，最後在下午5時才起飛。微笑航空發言人對此道歉並說明，事發時飛機艙門成功關閉，正等待起飛，但一名男性外籍乘客跑向飛機左翼逃生門，導致逃生門完全被打開，逃生滑梯展開；機長立刻停飛，並通知地面官員及安全人員控制現場，但目前還不清楚他的犯案動機。

微笑航空工作人員透露，這起事件造成高達60多萬元的損失。泰國民航局已經展開調查，若男子是蓄意犯案，將依《航空法》開罰。泰國《航空法》規定，故意在飛機上製造混亂至威脅飛行安全者將面臨最高5年徒刑或20萬泰銖罰款。

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