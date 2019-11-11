情侶車流中吵架！帽衫男「張開雙臂」尋死…女友阻止下秒被撞飛身亡

▲年輕情侶深夜在車流中吵架。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省廣州市一條馬路4月15日凌晨發生一起交通命案，引起大陸微博熱議。當時，一對年輕情侶逗留在車來車往的馬路中央，疑似在爭吵。過程中，男生用手肘頂開女孩，隨後張開雙臂似乎在等待車輛的撞擊。隨後，被推開的女孩埋頭蹲在雙實線附近，突然被一輛飛速駛來的小車高速撞擊，當場慘死。

據《廣東經濟科教頻道》報導，這起事故是廣州交警在官方微博上披露的，事發地點為廣州市白雲區潯峰山東路瀾溪街北路段。當天，一位身穿白帽衫、淺色短褲的男生和一位身穿紅色格子襯衫的女孩在馬路上爭吵。隨後，女孩被車撞飛，當場倒地血濺四處。據披露，男女是戀人關係，均為某校學生。

「當時路上燈光昏暗、車輛稀少，我想不到為什麼會有兩個人站在馬路中央，」肇事司機事後回憶。當時，肇事司機剎車不及，將女孩撞飛至對向車道，一併拖倒男孩，使其坐在雙黃實線上。隨後，司機立即停車查看，發現女孩傷勢嚴重，馬上報警，並和男孩把傷者合力抬上車，送往最近的醫院搶救。

▲女友遭撞飛身亡。（圖／翻攝自微博）

事後，警方按照調查程序對肇事司機和男孩都做了抽血檢驗，發現兩人均未飲酒。隨後，經檢測機構檢測，事發時司機沒有超速駕駛的行為。

根據現場勘查，以及包括當事人陳述和監視器畫面等相關證據，廣州交警認為，男孩是導致這起交通事故發生的主要原因，負事故的主要責任，事後因涉嫌交通肇事罪已被依法逮捕；而肇事司機在夜間行駛時沒有留意觀察前方路況，存在忽視安全駕駛的行為，負事故的次要責任，由警方進行警告和交通安全教育。

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