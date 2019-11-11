敘國IS難民營出現「10歲小巴格達迪」　眼藏恨意警告：有一天我們會屠殺你！

▲al Hol難民營的婦女。（圖／達志影像／美聯社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美軍上月30日宣布伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在突襲行動中身亡，雖外傳「教授」伊拉克海珊政權的前軍官卡拉達什（Abdullah Qardash）是繼任者，但目前伊斯蘭國仍如一盤散沙等待重整。外媒記者深入難民營中發現，儘管巴格達迪已經死亡，但其觀念仍深植伊斯蘭國人民心中，連未成年的孩子都對著記者說「我們會狠狠的屠殺你」。

根據英國《每日郵報》報導，位於敘利亞東北部的「al Hol難民營」，目前約有7萬多人在此收留，大多為婦女與兒童，人權組織認為可能有數千名人是IS的遺孀、家人。外媒戰地記者前往難民營採訪時，發現有澳洲、歐洲、中國、俄羅斯等地的婦女，且相當保護孩子，也表示自己堅信「哈里發永遠不滅」，更期待IS的復甦振興。

▲難民營中的孩子心中已經出現仇恨想法。

其中最令人震驚的，是一名年約10多歲的小男孩在接受採訪時，眼神帶恨的表示，「總有一天我們會屠殺你們的！」、「真誠的悔改並且規向阿拉，主就會帶你從疾病痛苦中出來」。而另一名來自法國的婦女表示，「我們相信有一天哈里發回再回來，伊斯蘭國仍在！」

而在不遠處一個狹小的監獄，有數千名的IS聖戰士被關押，但近日也傳出有逃獄的案例出現。目前庫德族安全部隊都會在帳篷間巡邏，且安檢也相當嚴格，處處都有監視器。外媒《Sky News》表示，這種「迷你哈里發的現象，已經默默在萌芽，這才是最需要解決的根本問題」。