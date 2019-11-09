伊斯蘭國阿富汗跨境！　塔吉克邊哨站攻擊至少17死…5名軍人加入死亡名單

▲伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪已死，但餘黨仍在中東國家四處流竄。（圖／路透社)

記者張靖榕／綜合外電報導

伊斯蘭國（IS）於當地時間週五（8日）宣稱，6日在中東國家塔吉克（Tajik）接近鄰國烏茲別克（Uzbek）區域傳出的致命攻擊，正是他們所為。事件爆發最初，塔吉克當局轉述邊哨站攻擊的目擊者表示，至少20名IS成為發動攻擊，造成至少17人喪命。

綜合《法蘭西24》、《自由歐洲電台》報導，該起週三（6日）傳出的死亡攻擊事件，地點位在塔吉克首都杜尚別（Dushanbe）西南方60公里處，西邊是烏茲別克，再往南是阿富汗。

塔吉克當局指出，半夜約有20人突襲邊哨站，其中15名「聖戰主義者」在進攻過程中遭到守軍擊斃，另外5名被逮捕；當局當天立即指出攻擊者是從阿富汗邊境進入的IS成員，並譴責其攻擊行動。另外有一名軍人和一名警員被證實死亡。

IS週五（8日）在網路上發布的聲明中寫道，「萬能真主賜福，哈里發戰士們在塔吉克和烏茲別克邊界附近的伊什科博德（Ishkobod）地區，對塔吉克邊哨站的背道者進行攻擊。」

塔吉克當局表示，死於邊哨站攻擊的軍人名叫拉提費歐夫（Izatullo Latifiov），警員則為闊辛柔達（Bahrom Qosimzoda）。當局8日更新死亡人數指出，另有5名邊哨站軍人死於邊哨站攻擊。