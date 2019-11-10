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花萬元辦女兒生日趴！訂製獨角獸蛋糕送上　驚見「一根金陽具」插上面

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記者黃心瑀／綜合報導

美國密歇根州一名媽媽亞歷山德拉（Alexandra Shroeder）先前花了370美元（歐11346元台幣），在一間麵包店裡租下一個場地和製作特殊蛋糕，以慶祝女兒5歲的生日；不過就在派對當天，她發現場地的桌椅根本不夠，其他客人只能站著，更誇張的是原本獨角獸蛋糕上面的「角」，竟然長的像一根陽具！

根據《太陽報》報導，為了女兒的生日派對，亞歷山德拉在一間名為「Whipped Bakery」的麵包點裡，花了370元的高價金額，租下了一個場地跟訂製了一個獨角獸蛋糕，卻沒想到這是一個噩夢的開始。

當女兒生日當天，亞歷山德拉先是被告知「蛋糕還沒做好」，此外場地裡只有一張桌子跟6把椅子，剩下的13名客人只能站著一起慶祝，場面十分尷尬；而獨角獸蛋糕好不容易做好了，但送上場的時候卻讓亞歷山德拉氣瘋，因為原本應該是尖尖細細的「角」，竟然長的像一根陽具，形狀超級尷尬，而且上面還有指紋！

亞歷山德拉隨後在臉書上分享蛋糕圖片，並公布這間雷人的麵包店，但麵包店員工獲知此事後，反過來指控這名媽媽在派對結束後，並未將垃圾帶走，所以積欠一筆清潔費沒付。

報導中指出，亞歷山德拉氣憤的表示，她被麵包店抹黑，而且她都已經付了370美元，為何還要多付錢，她也沒有想要退錢的意思，只是想要跟其他人講這間麵包店很糟糕。對此，麵包店則稱將會透過訴訟，解決這起糾紛。

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