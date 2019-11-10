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「波比跳5個月！」肥肚男練出驚人6塊肌　神人秒曝真相：別蠢了

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▲▼波比跳3個月肥宅變出6塊肌？網：別蠢了！。（圖／翻攝自推特／@hiiragisensei）

▲連續波比跳5個月，肥肚男練出驚人6塊肌，釣出許多網友解答：「別蠢了。」（圖／翻攝自推特／@hiiragisensei）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友日前在批踢踢分享一則報導，內容是日本一名男子每天波比跳（Burpees）4分鐘，持續5月後從肥胖男變成有6塊腹肌的猛男，讓他直呼「實在是太激勵人心了」。文章分享後吸引許多網友討論，還釣出許多有運動的網友表示「別蠢了，肯定還有練別的」、「一定有配合飲食，單純波比跳不可能。」

原PO分享的報導內容顯示，這一名日本男子原本擁有肥胖的肚子，但他光靠著一招波比跳就成功瘦身，短短5個月從69公斤減到56公斤，還把大肚腩直接練出了六塊腹肌。原PO看了就忍不住說「最強脂肪殺手是波比跳嗎」、「實在太激勵人心了，真的有這麼神奇嗎。」

▲▼波比跳3個月肥宅變出6塊肌？網：別蠢了！。（圖／翻攝自推特／@hiiragisensei）

▲日本男子短短5個月從69公斤減到56公斤。（圖／翻攝自推特／@hiiragisensei）

文章分享後，其他網友看了紛紛吐槽，「這個你相信只有波比，我是覺得他一定有做其他的，沒有說而已」、「跳一個禮拜你膝蓋就廢了吧」、「肥宅會先骨折，膝蓋殺手」、「別蠢了，看他手臂肌肉明顯有變化，肯定還有練別的」、「還要配合吃蛋白質才有可能變肌肉」、「好好運動啦，別信這種廢文。」

事實上，該名日本男子後來也在推特分享「肥肚變6塊肌」對照圖，同時他也強調雖然變化是在5個月內發生的，但之前他其實有持續運動2年了，另外其他的文章也有分享一些減肥的飲食方式，還有喝高蛋白等增肌的影片等，不單純僅靠一招波比跳就練出6塊腹肌，完全就如同網友的解答。

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關鍵字：

波比跳Burpees運動減肥

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