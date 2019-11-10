金門豬屍又驗出非洲豬瘟　 陳國恩：親！這不是我要的雙11快遞

▲陳國恩透過臉書粉專「海巡署長室」PO出了一張「親，這不是我要的雙11快遞」的照片，再搭配文案提醒防疫非洲豬瘟的重要性。 （圖／翻攝自Facebook／海巡署長室 Coast Guard）

實習記者劉雪兒／綜合報導

一年一度的雙11購物節即將來臨，許多人已做好迎接的動作，不過，海巡署長陳國恩卻在10日透過「海巡署長室」粉專，PO出了一張「親，這不是我要的雙11快遞」的照片，再搭配文案提醒防疫非洲豬瘟的重要性。

陳國恩在臉書粉專透露，海巡署6日在金門海邊發現一頭「豬隻屍體」，面對時不時就亂出貨的「病毒包裹」，同仁絲毫不敢大意，立刻通報採樣並就地焚毀。

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▲海巡署6日在金門海邊發現一頭「豬隻屍體」（圖／記者郭世賢翻攝）

他接著說，直到9日晚上，檢驗結果出來後，確認是「陽性反應」！這頭豬屍內帶有「非洲豬瘟」的病毒，與中國分離病毒株相似度達100％，依照防疫程序，發現豬屍的烈嶼鄉將全面禁止各種豬隻、生鮮肉類的運送，直到當地8處的養豬場都完成檢驗。

陳國恩表示，雖然這次即時抵擋病毒入侵，但攤開世界地圖，我們已經被疫情淪陷的國家給團團包圍，防疫的戰爭將會越來越艱辛。最後，陳還不忘在臉書上宣導大家，「希望每位國人都能一起加入這場守衛戰，自己的豬豬自己顧！」