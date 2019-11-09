海漂豬又驗出非洲豬瘟病毒！　小金門豬肉產品暫禁運金門

▲海漂豬又驗出非洲豬瘟病毒。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（9日）表示，6日金門縣烈嶼鄉（小金門）東北邊岸際，發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，經採樣檢驗，今檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%。

應變中心說明，金門縣動植物防疫所6日接獲金馬澎分署第九岸巡隊通報，在烈嶼鄉將軍堡附近海邊發現死亡豬隻，採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，檢體送畜衛所檢驗。相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100%。應變中心補充，發現地點已由金門縣動植物防疫所完成澈底消毒，該地區周邊半徑3公里內有4家養豬場。

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應變中心表示，由於發現地點離大陸廈門僅約6公里，非常接近九龍江等出海口，金門縣政府除針對人員、車輛及器械進行消毒外，也監控烈嶼鄉8家養豬場，迄未發現異常現象。目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例共12例（金門縣10例，連江縣2例）。

▲海漂豬驗出非洲豬瘟病毒分佈圖。（圖／農委會提供）



應變中心指出，依金門縣動植物防疫所回報，該縣豬隻並無異常死亡情形，持續由各公所獸醫師密切注意轄內豬場動態。由於金門縣地理位置非常接近大陸福建省及廈門市，且臨近出海口，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至金門縣沿岸。

應變中心強調，因應本次個案，金門縣政府已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械執行消毒措施，因檢出地點半徑3公里內有4家豬場，為確保安全，已對烈嶼鄉全鄉8家豬場進行全面訪視，未發現異常情形，後續將採樣進行監測，為確保產業安全，金門縣政府也將依動物傳染病防治條例第28條規定公告，暫停烈嶼鄉豬隻及其產品運往金門島，等該鄉養豬場豬隻完成非洲豬瘟檢測且為陰性時，才可解除管制。

應變中心呼籲，亞洲地區非洲豬瘟疫情嚴峻，將持續透過跨部會合作機制強化邊境各項防檢疫工作，提醒民眾至國外旅遊切勿攜帶動植物產品返台，以免受罰，同時也籲請養豬農友自主落實豬場人、車（含運豬車、飼料車、化製車及訪客車輛等）門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，維護豬隻健康及財產安全，共同防堵非洲豬瘟入侵。