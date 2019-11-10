3屍命案「雙胞胎最後身影」！鄰：轉頭見他們躺在軟墊　高大成分析嫌心態

▲台中發生驚悚三屍命案。（圖／東森新聞）



記者陳俊宏／綜合報導

台中套房母子三屍命案，陳姓凶嫌已遭到羈押，他初步坦承因和同居的陳姓女友發生爭執，憤而徒手勒斃，且認為「媽媽死了，小孩很可憐」，再將雙胞胎兒子丟進洗衣機裡悶死，以棉被包裹屍體逃亡，手段相當兇殘。鄰居說，事發前幾天，還看到雙胞胎躺在軟墊上。法醫高大成也分析兇嫌的心態，「他乾脆狠下心，『好啊，一起給你們死』。」

據悉，29歲死者陳女從事傳播工作，與同齡的陳男是初戀，後來分手和田姓前夫結婚，兩人育有1子1女，但因家暴問題在2018年離婚。不久後，陳女在朋友的烤肉聚會上重逢陳男，兩人舊情復燃陷入熱戀，隨後一起台中租屋同居，2018年底更誕下一對雙胞胎男嬰。

▲▼死者和雙胞胎慘遭陳男殺害。（圖／翻攝臉書）

陳嫌懷疑女友與男客搞曖昧，3日一氣之下把她掐死，事後又認為「孩子沒有媽媽很可憐」，因此將2名男嬰塞入洗衣機裡悶死，隨後開始潛逃。

鄰居聞到屍臭後，認為事情不對勁，打電話報警。警方趕往現場，發現母子3人的遺體被包裹在涼被內，屋內還開著冷氣，趕忙進行調查，將嫌犯鎖定為同居人陳男，並在網咖逮到人。

一名女鄰居說，10月30日中午，「他門沒關，我還轉過去看了一下，然後，兩個雙胞胎就躺在軟墊上面。」高大成認為，陳嫌發狠要悶死女友時，見兩名孩子哭鬧，「他乾脆狠下心，『好啊，一起給你們死』，我相信是這個心態。」

據了解，凶嫌則本來在加油站打零工，和女友一起分擔家務，也照顧雙胞胎兒子，但他今年8月失業沒工作，家中經濟全仰賴女友，也讓兩人爭執更加頻繁。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼高大成認為，兇嫌見小孩哭鬧，乾脆一起殺害。（圖／東森新聞）

▼鄰居回憶看到雙胞胎的最後身影。（圖／東森新聞）