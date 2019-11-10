不斷更新／日皇德仁即位遊行將登場！車隊彩排預演　4.6公里沿途人潮塞爆

▲ 許多民眾一大早就前往遊行路線旁的特定區域佔位。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

日本天皇德仁即位遊行「祝賀御列之儀」將於台灣時間下午2時登場，在2.6萬名警力的最高戒備之下，德仁、皇后雅子屆時會搭乘敞篷車從皇居宮殿出發，走過全長約4.6公里的遊行路線，沿途接受民眾祝福，前往赤坂御所。

12：55

許多民眾今日一早就前往遊行沿線周邊的數十個檢查哨，在完成檢查隨身物品的程序後，赴特定區域等候。根據首相官邸推特最新貼文，稍晚台灣時間約莫1時50分就會開始轉播「祝賀御列之儀」的現場狀況。

12：27

NHK報導，稍晚皇居、赤坂御所將會播放為了慶祝即位特別製作的歌曲「令和」，而自衛隊、警消單位的音樂隊將在沿途10個地點重現當年德仁、雅子的新婚遊行曲目「新．祝典進行曲」。目前身穿白色制服的海上保安廳音樂隊已開始準備。

11：50

日本警視廳早在台灣時間上午7時30分展開遊行維安預演，讓車隊先照著預定的4.6公里遊行路線走一遍。

遊行路線從皇宮宮殿出發，接著行經東京警視廳、國會議事堂，最後抵達赤坂御所。除了天皇德仁、皇后雅子之外，遊行車隊也包括皇室成員秋篠宮文仁親王夫婦、首相安倍晉三等18輛座車，以及警方的28輛重機，預計車隊長度將綿延400公尺。

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11：50 出版

12：55 更新