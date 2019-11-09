美國向南韓索取「1400億」天價防衛費　一口氣漲價5倍

▲駐韓美軍示意圖。（圖／翻攝自維基百科）



記者林彥臣／綜合報導

美韓進行第11次《防衛費分擔特別協定(SMA)》談判，華府方面獅子大開口，要求南韓將防衛費提高到47億美元（折合新台幣1420億），南韓目前承擔的防衛費金額約為8.61億美元，美方等於一口氣漲價了5倍，這些費用中包含1991年韓美防衛費分擔協定中沒有記載的項目，韓方希望在合理、公平的範圍內分擔防衛費，目前已拒絕了美方的要求。

南韓《朝鮮日報》報導指出，美國在目前正進行的第11次SMA談判中，要求南韓支付共計47億美元的防衛費，其中除駐韓美軍駐紮費用以外，還包括美國在海外部署軍事資產的維護費用等。

據南韓國際廣播電台(KBS)報導，南韓外交消息人士7日表示，美方在談判中向韓方介紹其為防衛朝鮮半島乃至印度洋-太平洋地區所作的努力，並要求韓方根據其經濟實力，大幅擴大其對防衛該地區的義務，美國10月下旬在夏威夷舉行的美韓談判中，就曾要求韓方負擔美方在朝鮮半島附近部署B-52轟炸機等戰略資產所需的費用。

▲ B-52轟炸機部署的費用，美方也要求韓方支付 。（圖／取自美國愛德華空軍基地）



《朝鮮日報》稱，美國考慮到韓美防衛費分擔談判將成為美國明年與日本、北約國家等談判的「標準」，提出了增加總額、縮短協定有效期限、提高上漲率等要求。對於美方的要求，南韓政府表示，防衛費需獲得國會批准，而發生於海外、南韓國會無從監察的項目，無法予以支付。

KBS稱，韓美計劃於11月在首爾舉行第11次韓美防衛費分擔協定第三輪談判，但雙方仍存在很大的意見分歧，因此能否在今年年內達成協議還是未知數。有觀點認為，如果美國認為談判不順利，那麼可能會打出「裁減駐韓美軍牌」，向韓方施壓。

美國對南韓施壓的不只是防衛費議題，還要求南韓政府撤回廢除《韓日軍事情報保護協定》(GSOMIA)的決定，並要求南韓參與印度洋-太平洋戰略。《韓日軍事情報保護協定》本月22日到期。據《韓國時報》報導，韓國總理李洛淵6日重申首爾在GSOMIA方面的決定，稱除非日本取消針對南韓的限制貿易措施並恢復兩國雙邊互信，南韓不會改變自己的立場。

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