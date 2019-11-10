徵100萬張照片！「我們的首里城」計畫建3D模型　重現世遺風華

實習記者陳妙津／綜合報導

你曾拍過「首里城」的照片嗎？世界文化遺產沖繩「首里城」10月31日慘遭祝融吞噬，包括正殿7棟建築物、共4200平方公尺的面積都變得殘破焦黑。為了重現首里城的景色，日本東京大學、大阪大學等影像專家學者便主動發起「我們的首里城」計畫（OUR Shurijo），希望能向大眾募集到100萬張首里城照片，以製作出建築3D模型，讓民眾可配合智慧VR眼鏡再度感受首里城之美。

▲「我們的首里城」3D影像重建計畫。（圖／翻攝自OUR Shurijo官網）



「我們的首里城」計畫運用專業電腦視覺處理技術，利用照片或影像3D重建現實景物的形狀及顏色，常被使用於文化遺產的數位典藏。學者們希望能集結眾人力量，募集100萬張各種角度的首里城照片，好讓3D模型的還原能更清晰及詳盡，等模型重建完成後，便能利用智慧VR眼鏡或智慧手機的鏡頭，將損毀的部分疊加至當地景色上，重現首里城的風華。

▲首里城正殿。（圖／達志影像／美聯社）



▲首里城正殿。（圖／翻攝自首里城公園官方網站）



目前官網中所展示畫面中，3D影像模型已經能看見正殿雛形。若民眾提供的照片有不同時間變化，也可能重建出不同時代的首里城樣貌。團隊也表示，若照片中有人像隱私，會斟酌使用，並請大家提供照片時，也告知照片拍攝的時間、當時記憶、想說的話及自我介紹。

▲首里城如今的殘破模樣。（圖／翻攝自推特／@Miyazaki_kirin）

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