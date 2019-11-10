與Apple合作的很徹底　Roku用戶可用Apple Watch遙控電視

▲串流影視設備廠Roku現在允許Apple Watch來遙控電視。（圖／翻攝自9to5mac）

記者邱倢芯／台北報導

串流影視設備廠Roku在上個月才甫與Apple合作，讓Roku用戶可在自家設備上可直接觀看Apple TV+的影音內容；而現在，Roku又推出了一項支援Apple TV+的新功能，那就是Roku用戶可使用自己的Apple Watch來遙控電視。

Roku認為，直接從Apple Watch控制Roku設備，不但更輕巧簡便，且用戶不用再握著遙控器，只要將手抬起就可以切換頻道、控制音量。

另外，Roku也利用Apple Watch的麥克風，讓用戶只需在應用程式中點擊語音圖示，然後說出諸如「啟動Hulu」、「搜尋喜劇」，或者是「切換到HDMI 1」，就可以達到任何用戶希望做到的事情；只不過，目前語音功能僅能支援特定的Roku電視/機上盒。

只不過，Apple Watch因為螢幕較小，因此僅能做出一些簡單的操控，如果要一些比較特殊的操控，依然得靠遙控器來完成；但如果一時找不到遙控器怎麼辦？這時候你也可以使用Apple Watch來尋找遙控器，使用者可以點選手錶上的Roku應用程式，並尋找Roku遙控器，遙控器就會發出聲響好讓你找到他。