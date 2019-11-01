Apple TV+上線了！每月170元就可看到飽

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▲▼ 全球有超過100多個國家、地區的觀眾可以在iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch，以及Mac筆電等裝置上觀看Apple TV+影音服務。（圖／翻攝自Apple官網）

▲Apple TV+服務正式上線。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

Apple宣布從今（1）日開始Apple TV+正式上線，全球有超過100多個國家、地區的觀眾可以在iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch，以及Mac筆電等裝置上觀看Apple TV+節目、影劇，以及電影；另外像是三星智慧電視、Roku、Amazon Fire TV設備上，以及在tv.apple.com網站上也可欣賞Apple TV +影音。

Apple宣布，現在可以透過Apple TV +觀看Apple的原創影劇、節目，例如晨間直播秀等；自台灣時間11月2日起，《晨間直播秀》前三集將於Apple TV+ 在全球超過 100 個國家與地區提供觀看，之後每週一集，於每週五推出後續新集數。

蘋果高級副總裁Eddy Cue指出，從現在開始全球有超過100個國家、地區的觀眾可以欣賞Apple TV +，這項服務包含了當今最偉大的講故事者、強大原創節目，以及電影。此外，Apple認為每個人都可以輕鬆地在喜歡的裝置上觀看電視非常重要，因此Apple TV +從一開始就打定要提供最廣泛的影視服務。

使用者要觀看Apple TV+原創影音相當容易，用戶只要打開Apple TV應用程式，或是直接造訪tv.apple.com網站，即可以每個月170元的價格註冊該服務，且每個帳號可享有7天的免費試用期。

值得注意的是，客戶若是於2019年9月10日起（含）購買新iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch或Mac的客戶將免費獲得為期一年的Apple TV +服務。另外，Apple也有針對學生提出特殊的捆包方案，只要訂閱Apple Music學生方案的用戶，在學期間都可以免費獲得Apple TV +收視資格。

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