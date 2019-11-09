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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

NBA觀眾衣服有「青天白日滿地紅」　騰訊秒停播球迷罵翻

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▲▼坐在觀眾席第一排的球迷身穿國旗衣，讓騰訊當場停止轉播。（圖／翻攝自NBA twitter）

▲坐在觀眾席第一排的球迷身穿國旗衣，讓騰訊當場停止轉播。（圖／翻攝自NBA twitter）

記者林彥臣／綜合報導

大陸與NBA之間的紛爭才剛平息不久，現在又出現新的風波，騰訊體育9日播出NBA湖人對熱火的比賽，拍到場邊一名觀眾身上印有穿「青天白日滿地紅」的國旗衣服，當場以「比賽前方傳輸介質不符合播出標準」為由，緊急停止轉播。

騰訊體育轉播的湖人對熱火賽事，只見身穿國旗衣的觀眾就坐在第一排的觀眾席，賽後也未依慣例上傳整場比賽片，只是剪輯部分集錦。多名大陸球迷抱怨，集錦畫面從頭到尾只有左半場，右半場完全看不到。

騰訊體育停播當下以跑馬字幕宣布，由於熱火vs湖人比賽前方傳輸介質不符合播出標準，目前無法提供比賽畫面，已更改為直播開拓者（拓荒者）vs籃網的比賽，並請觀眾諒解，湖人對熱火的比賽後來則改為文字轉播，當時有超過2500萬人觀看；許多球迷在騰訊體育討論串追問到底是怎麼回事？

在大陸社群微博上，也有多名網友討論指出，騰訊臨時停止直播，是因為比賽現場有「台獨」旗幟出現。還有人指出，一名觀眾坐在轉播畫面右半場的第一排，比鄰熱火隊教練團，他身上穿有青天白日滿地紅圖樣的衣服。

根據NBA官網上傳的賽後集錦影片，坐在第一排比鄰熱火隊球員的一名東方男性，衣服上印有中華民國國旗，雖然並不顯眼，但直播鏡頭是由美國NBA官方控制，騰訊的畫面無法避開。

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