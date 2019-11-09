牙醫女友變心...他懷疑小王身分！崩潰狂LINE「竟然是那X女人」：打到當狗爬

▲他懷疑牙醫女友與女助理搞上，連續2日傳訊息恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名謝姓男子得知同居醫師女友移情別戀，對象還是一名女性，當場抓狂傳訊給女友，怒嗆「要讓你當不成牙醫師」、「竟然是跟那個賤女人，真想打到她跪在地上跟我說1萬次對不起」等。2人聞言嚇壞一狀告上法庭，高雄地方法院審理後，判謝男拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

判決書指出，謝男與醫師女友曾經同居，孰料，謝男懷疑女友的黃姓女助理介入感情，隨即開啟恐嚇模式，在2018年2月18日瘋狂用line傳送訊息給女友，內容包括「給妳最後一次機會，不然全天下的人都會知道，再來妳們會更慘，賤賤賤」、「我先去把那賤人打到在地下當狗爬」、「讓妳當不成牙醫師」、「竟然是跟那個賤女人，真想打到他跪在地上跟我說1萬次對不起」。

隔日謝男再傳，「我會去登那個賤貨，在去健保局檢舉妳，他X的到現在還不肯認錯」、「妳們的姦情不會得逞的，妳們會付出代價」、「那女人會比妳更慘」、「從現在起我要好好的想清楚怎樣讓妳從天堂跌到谷底」。

醫師女友心生畏懼，也將訊息給女助理看，2人決定報警提告謝男恐嚇。對此，謝男否認恐嚇，表示自己只是「想要」，但沒有意圖，當時只是太生氣了，訊息也只有傳給女友，並沒有傳給女助理；醫師女友則表示，她執業有如實申辦，並不怕謝男到健保局檢舉，她比較擔心謝男會對自己、女助理、小孩的人身安全不利。

法院認為謝男所傳的訊息已經讓醫師女友及女助理心生畏懼，依恐嚇危害安全罪判他拘役50日，得易科罰金5萬元。全案仍可上訴。

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