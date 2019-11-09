動漫迷嗆配音員「貓女」：我要把你心臟挖出來　判罰1萬元

▲橋頭地方法院外觀。（圖／翻攝自橋頭地院官網）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名沈姓男子因不滿資深配音員傅其慧參與日本動漫「從零的開始的異世界生活」角色配音演出，於108年3月利用手機網路連結到傅其慧所經營的「富小喵的口水帳本」臉書粉絲專業嗆聲：「我要把妳的心臟挖出來」等恐嚇意味濃厚的留言，傅其慧不堪受擾便報警。橋頭地院依恐嚇危害安全罪，判沈姓男子拘役10天，得易科罰金1萬元，全案還可再上訴。

沈姓男子在資深配音員傅其慧所經營的臉書粉專留言：我要把妳的心臟挖出來」、「我會一直找妳麻煩！！直到妳退出配音界為止」、「妳最好關閉妳的fb要不然妳就死定了」等恐嚇言語，讓傅其慧感到相當害怕，連忙報警處理。

法官審酌沈姓男子僅因不滿傅其慧為動漫角色配音，在傅其慧的臉書粉專表達不滿，考量到沈姓男子到案及偵查過程皆坦承不諱，也無刑事犯罪紀錄，且領有腦性麻痺併重度肢障證明，依恐嚇危害安全罪，判沈姓男子拘役10天，得易科罰金1萬元，全案還可再上訴。

傅其慧所配音的作品橫跨台、美、日、韓、泰，經典代表作有《大嘴鳥》、《灼眼的夏娜》、《愛吃鬼巧達》，也曾參與《名偵探柯南》、《魔導少年》劇場版聲音演出，近期作品則為《你的名字》，是台灣相當知名的配音員。

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