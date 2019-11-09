醫院傳「沒床位」拒收延誤治療　孕婦走廊流血苦等...5日過世！

▲黑龍江一名孕婦因為延誤就醫因此過世。（圖／翻攝自新晚報，下同）

記者劉亭／綜合報導

黑龍江大慶市一名39歲劉姓孕婦到醫院檢查後，醫生要求住院察看，但婦產科卻稱「沒有床位」拒絕，最後她羊水破裂、出血症狀在走廊苦等，但卻沒有醫生護士協助，最後在5日不幸去世。

根據《新晚報》報導，劉姓產婦的老公爆料稱，大慶油田總醫院10月30日早上9點半檢查後，給老婆下了住院單，結果醫院卻堅持沒有床位拒絕，夫妻倆只好無奈離開，但在回程路上羊水就破了。

之後他們再次回到醫院，產婦當時呼吸急促，持續不斷流血、頭痛、肚痛難忍，期間都沒有醫護人員前來協助，或接手處理，家屬自行用輪椅將孕婦推到7樓。經過家屬3次詢問，過了半小時後才有人通知，自行辦理住院手續，之後家屬花了1個多小時辦理住院手續。

直到下午2點多孕婦才被推進手術室，寶寶下午3時30分許戴著氧氣袋被抱出來，醫生表示「肺部感染，呼吸困難」，新生兒被送往兒科急救，晚上7時30分許，孕婦被送到重症急救室。

最後產婦於5日去世，死者的母親李小姐表示，女兒於6日做完屍檢，遺體已於7日上午火化，但是醫院方面至今沒有公佈她死亡的具體原因，而新生兒目前仍在醫院重症監護室治療。

家屬方面指控，整個過程中，孕婦因為醫生的怠慢瀆職而延誤治療，錯過了最佳時機，希望院方能給出合理的解釋，並追究相關責任人的法律責任。大慶市衛生健康委員會醫政醫管科相關負責人7日指出，目前相關部門已經介入調查此事，調查結果有待進一步公佈。而大慶油田總醫院沒有回應。