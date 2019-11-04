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老爸女友好狠...在孕婦水壺加洗碗精　「小媽」認了！檢不起訴

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記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區4月間，一名孕婦與爸爸的女友在生活上有爭執，於是裝設攝影機拍攝到裝咖啡水壺內遭她放置洗碗精，導致連日腹瀉害腹中胎兒唇顎裂，對她提告傷害罪及墮胎罪；傷害罪部分後獲撤告，墮胎罪則因無證據顯示直接造成胎兒唇顎裂，也不起訴。

▲▼狠心小媽在男友水壺中加了洗碗精卻故意沒沖乾淨，她辯稱只是惡整而已。（圖／記者陳豐德攝）

▲狠心小媽遭警方帶回偵訊。（圖／記者陳豐德攝）

▼警方查扣洗碗精及裝咖啡的水壺。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲狠心小媽在男友水壺中加了洗碗精卻故意沒沖乾淨，她辯稱只是惡整而已。（圖／記者陳豐德翻攝）

31歲翁姓孕婦與父親35歲黃姓女友同住在新莊區一處住宅，原本與這名「小媽」情同姊妹，卻因2人在生活上起爭執而有嫌隙；2019年4月間，連2天翁女發現平時裝咖啡的水壺有泡沫、瓶蓋滑膩，懷疑遭小媽動手腳。

翁女丈夫偷偷裝設攝影機拍攝，竟拍到黃女將洗碗精倒入水壺，氣憤地到臉書爆料公社貼文「新北市新莊區有一位非常有愛心的小姐，有次在我老婆的水壺內加洗碗精，經過多次查詢有異決定裝攝影機側錄，於是發現了驚人的八點檔劇情！」

事後翁女連日腹瀉，到婦產科產檢，發現腹中胎兒唇顎裂，懷疑喝到洗碗精導致，於是對她提告傷害、墮胎等罪；黃女向警方供稱的確為了惡整才會在水壺加入洗碗精，但胎兒發生唇顎裂早就有，跟她無關。

後來2人和解，翁女撤告傷害罪；墮胎未遂罪部分，則無科學根據直接顯示出洗碗精化學藥劑會讓胎兒唇顎裂，因此將黃女不起訴。

他奶奶的美麗小秘訣

▼孕婦丈夫架監視器抓兇，指控岳父的女朋友在妻子水壺內加洗碗精。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼丈夫架監視器抓兇，指控岳父的女朋友在妻子水壺內天加洗碗精。（圖／翻攝自爆料公社）

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