今起3天「中部以北下探14℃」！菲東方海面擬有擾動生成　發展成颱機率高

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到輻射冷卻效應影響，今(9)日清晨最低溫出現在南投中寮15.5℃。中央氣象局預報員透露，今起連3天日夜溫差大，清晨低溫有機會降至14度，但陽光出現後溫度又會上升，溫差超過10度以上。

中央氣象局預報員劉沛滕指出，今日東北季風持續影響，但水氣明顯減少，轉為乾冷的天氣型態，各地大多是多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨；氣溫方面，因為雲量偏少，易有輻射冷卻效應發生，清晨、深夜各地低溫約16-21度，明顯偏涼；白天北部及東半部地區高溫約24-27度，中南部地區高溫30度左右，中南部地區日夜溫差偏大。

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▲陸上強風特報。



劉沛滕透露，今起至下週一(11日)為乾冷的天氣型態，受到輻射冷卻效應影響，桃、竹、苗低溫只有16度左右，中部以北、沿海空曠地區深夜到清晨低溫恐只有15度，部分自動測站可能還會有14度的低溫。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，明日至下週三(10至13日)東北季風偏弱、水氣少，各地晴朗穩定、為秋高氣爽的天氣；北台灣白天舒適，中南部白天微熱；各地早晚偏涼。由於各地白天有陽光短波加熱、微熱舒適，夜間又有地表長波輻射冷卻、帶來較低的氣溫，日夜溫差超過10度以上，容易感冒，應注意。

▲雷達合成回波圖。

下週四(14日)鋒面快速掠過、東北季風南下北台灣天氣轉變，氣溫明顯下降、有局部短暫雨；其他地區影響較小。下週五(15日)仍受東北季風影響，迎風面有局部雨，背風面為晴時多雲的天氣。

另外，吳德榮表示，菲律賓東方之熱帶海域「海洋熱含量」高，下週仍有擾動生成的跡象；但大氣型態已不利於其靠近東亞大陸，直接侵襲台灣的機率雖然低，但終究發展成颱風的機率很高，應該持續觀察其變化。