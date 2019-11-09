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美電子煙肺病爆上千例　川普提新政策：法定21歲才能買

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▲電子煙「NO」！宜蘭電子煙自治條例草案預訂2020年上路。（圖／記者游芳男攝）

▲川普透露政府打算提高電子煙法定購買年齡至21歲。（圖／記者游芳男攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間週五（9日）表示，作為遏止年輕人吸電子煙政策的一環，接下來將會把購買年齡18歲的限制，提高到21歲。

根據《美國之聲》（Voice of America）報導，川普在白宮外接受訪問時指出，電子煙的限制政策將會在下禮拜推出，「我們必須看顧我們的孩子，最重要的，我們會把限制提高到21歲。」

目前不論傳統紙菸或是電子煙，美國的法定購買年齡皆為18歲，不過已經至少3分之1的州分都已經將法定年齡調高至21歲，若整個國家都上調的話，必須經過國會程序。

外界原本預期白宮官方會在本週提出新的管制政策，包括實質禁止所有調味電子煙的販售，因為相關產品和青少年吸煙者爆發肺部疾病等有一定關聯。川普基於一項作風，未把真正細節說死，「我們正在就年齡和調味問題進行討論，同時我們也討論要如何讓人們保持就業，有很多好的想法。」

2019年，電子煙和健康問題的關聯引起廣泛關注，美國作為電子煙產銷大國的影響更深；美國疾病控制中心（CDC）10月已將電子煙相關肺病命名為「電子煙肺病」（EVALI）。截至本月8日為止，美國已經出現上千案例可能和電子煙有關，雖有近600名患者在90天內使用含尼古丁（Nicotine）或是四氫大麻酚(THC)的霧化裝置，不過確切致病原因仍有待調查。

美國爆發上千例「電子煙肺病」　吸入微粒導致冠心病、高血壓

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