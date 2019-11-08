美國爆發上千例「電子煙肺病」　吸入微粒導致冠心病、高血壓

▲根據《心血管研究》期刊研究，電子煙並非無害的水菸霧菸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

電子煙日前在美國爆發「電子煙肺病」(EVALI)，上千例的患病確切原因還在調查中。醫學期刊《心血管研究》(Cardiovascular Research) 8日發布新的研究表示，電子煙會釋放有毒化學成分，對心血管系統造成損傷。

美國疾病控制中心(CDC)10月將電子煙相關肺病命名為「電子煙產品使用引起的肺部損傷」(EVALI)，上千個案例中，有接近600名患者在90天內使用含有尼古丁(Nicotine) 或是四氫大麻酚(THC)的霧化裝置。

美國俄亥俄州立大學(Ohio State University)教授沃德(Loren Wold)表示，電子煙不單單只有釋放無害的水蒸氣，還包含尼古丁、微粒、金屬和調味香料等內容物，「吸入其他的成分可能會導致炎症或是血流不穩定。」

▲在美國吸食電子煙的人口有8成低於35歲（圖／取自免費圖庫Pixabay）

研究也說明，尼古丁會造成高血壓和心律不整；細微顆粒則會導致血栓形成(Thrombosis)、冠心病和高血壓等疾病，而現在還沒有任何證明做出薄荷、水果等不同的特殊口味，對人體的健康有沒有潛在的危險。

沃德指出，現在的研究都集中在吸電子煙的急性影響，而不是長期使用上的風險，所以對於電子煙累積的損害仍有很多未解的問題，「成年人可能會開始意識到健康上的疑慮，但我擔心青少年還沒有這樣的觀念。」

根據世界衛生組織(WHO)數據顯示，電子煙的用戶從2011年的700萬人，到了2018年已經達到4100萬人，且美國2019年有四分之一的高中生使用電子煙，比起前兩年增加15%以上。

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