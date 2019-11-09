掃射155槍打爛！墨西哥勇警捕毒梟之子　3周後「血腥報復」慘死

▲墨國警方在10月間逮捕奧維迪歐行動，演變為毒梟劫囚全城火併，迫使警方不得不將他釋放。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

墨西哥一名參與逮捕毒梟「矮子」（El Chapo）之子奧維迪歐（Ovidio Guzmán López）的英勇警官，近日在一處停車場遭人亂槍射死，現場遺留155個彈殼。警方相信，死者是遭販毒集團報復殺害。

De al menos 100 balazos fue asesinado un policía estatal preventivo adscrito al grupo élite, dentro del estacionamiento de una plaza comercial, en Culiacán, Sinaloa.

El participó en el operativo de la captura de Ovidio, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el pasado 17 de octubre. pic.twitter.com/hrdLi8O1QO — En Tres Palabras (@PocasPalabrasDk) November 7, 2019

當地媒體Excelsior公布死者遇害時的監視器影像，死者6日駕駛一輛白色汽車駛入購物中心停車場，才剛停入停車格中，另一輛紅色汽車也尾隨其後，將車子停在死者座車旁。

下一秒，紅車上數名槍手以近距離朝白車駕駛座開火，短短30秒內掃射155槍，眾人隨後回到自己的座車逃離現場。警方認為，這起案件可能與墨西哥警方10月17日逮捕惡名昭彰毒梟「矮子」之子奧維迪歐有關。

警方表示，死者為30多歲高階警官，生前在錫那羅亞州警隊服務，曾參與逮捕奧維迪歐行動，但並未透露其全名，僅以愛德華多（Eduardo N.）代稱。

墨西哥武裝警察上月出動逮捕愛德華多，錫那羅亞販毒集團（Cártel de Sinaloa）為了救回「少主」，不惜出動重火力與警方火併劫囚，結果演變為擴及庫利亞坎（Culiacán）整座城市的大規模衝突，迫使警方不得不將奧維迪歐釋放。

愛德華多在行動中主要負責周邊支援，並未直接參與逮捕奧維迪歐的行動。錫那羅亞州公共安全部長卡斯塔尼達（Cristobal Castaneda Camarillo）表示，「庫利亞坎之戰」當天愛德華多原本休假，但因為治安情況嚴重，因此銷假返回崗位。

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▼墨西哥毒梟在庫利亞坎攻城劫囚，竟以優勢火力壓制武裝警察。（圖／路透）

