掃射155槍打爛！墨西哥勇警捕毒梟之子　3周後「血腥報復」慘死

▲墨國警方在10月間逮捕奧維迪歐行動，演變為毒梟劫囚全城火併，迫使警方不得不將他釋放。（圖／路透）
記者王致凱／綜合報導
墨西哥一名參與逮捕毒梟「矮子」（El Chapo）之子奧維迪歐（Ovidio Guzmán López）的英勇警官，近日在一處停車場遭人亂槍射死，現場遺留155個彈殼。警方相信，死者是遭販毒集團報復殺害。
De al menos 100 balazos fue asesinado un policía estatal preventivo adscrito al grupo élite, dentro del estacionamiento de una plaza comercial, en Culiacán, Sinaloa.— En Tres Palabras (@PocasPalabrasDk) November 7, 2019
El participó en el operativo de la captura de Ovidio, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el pasado 17 de octubre. pic.twitter.com/hrdLi8O1QO
當地媒體Excelsior公布死者遇害時的監視器影像，死者6日駕駛一輛白色汽車駛入購物中心停車場，才剛停入停車格中，另一輛紅色汽車也尾隨其後，將車子停在死者座車旁。
下一秒，紅車上數名槍手以近距離朝白車駕駛座開火，短短30秒內掃射155槍，眾人隨後回到自己的座車逃離現場。警方認為，這起案件可能與墨西哥警方10月17日逮捕惡名昭彰毒梟「矮子」之子奧維迪歐有關。
警方表示，死者為30多歲高階警官，生前在錫那羅亞州警隊服務，曾參與逮捕奧維迪歐行動，但並未透露其全名，僅以愛德華多（Eduardo N.）代稱。
墨西哥武裝警察上月出動逮捕愛德華多，錫那羅亞販毒集團（Cártel de Sinaloa）為了救回「少主」，不惜出動重火力與警方火併劫囚，結果演變為擴及庫利亞坎（Culiacán）整座城市的大規模衝突，迫使警方不得不將奧維迪歐釋放。
愛德華多在行動中主要負責周邊支援，並未直接參與逮捕奧維迪歐的行動。錫那羅亞州公共安全部長卡斯塔尼達（Cristobal Castaneda Camarillo）表示，「庫利亞坎之戰」當天愛德華多原本休假，但因為治安情況嚴重，因此銷假返回崗位。
▼墨西哥毒梟在庫利亞坎攻城劫囚，竟以優勢火力壓制武裝警察。（圖／路透）